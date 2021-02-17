Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
Главная / Украина

Депутаты Верховной Рады даровали украинской контрразведке право «проводить диверсионные операции» за пределами страны

17 февраля 2021, 11:45  •  82 • Украина
Уже этой весной – после того, как новый закон о контрразведке (№3196-п) вступит в действие, – СБУ сможет на законных основаниях и без санкции президента Украины проводить диверсионные операции на территории других государств. В общем-то, этот закон – лишь формальность, ибо в России Служба безопасности Украины убивала и похищала людей неоднократно (навскидку припоминаются убийства экс-главы ЛНР Болотова и лидера харьковского «Оплота» Жилина). И практически безнаказанно, до последнего времени.
Разработчик законопроекта, «слуга народа» Александр Завитневич не скрывает, что смысл обновлённого закона об СБУ как раз в том и состоит, чтобы позволить контрразведке проводить политические убийства и похищения людей на территории «государства-агрессора» – то бишь, России. Завитневич полагает, что таким образом Украина получит приоритет в «гибридной войне с Москвой». Обращает на себя внимание и тот факт, что законопроект, по признанию его автора, откровенно сырой. Но скорректировать его у депутатов «нет времени». Интересно, а куда и зачем они так торопятся? По всей видимости, не за горами – новый виток серьёзного противостояния с Россией?
Признаться, открывающиеся перед украинскими контрразведчиками новые возможности не могут не настораживать. Фактически, Зеленский и его «слуги народа», протаскивая в парламенте свой законопроект (в конце января депутаты его одобрили в первом чтении), наделили СБУ правом устраивать теракты, похищать людей и убивать неугодных по собственному усмотрению, не советуясь с первым лицом. Понятно, в чём здесь соль – Зеленский нипочём не желает разделять со спецслужбами ответственность за их действия, а потому отходит в сторону – действуйте сами, как сочтёте нужным.
Кстати, чтобы рассеять все иллюзии касательно «оппозиционности» и «пророссийской позиции» ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича – их фракция поддержала законопроект 19-ю голосами «за», «против» никто не голосовал. Не поддержала инициативу «слуг народа» только «Батькивщина» Юлии Тимошенко – фракция отказалась участвовать в голосовании, один депутат проголосовал «против». Похоже, только Тимошенко отдаёт себе отчёт, чем может обернуться принятие столь провокационного законопроекта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
16 февраля 2021, 17:10
Адепты «голодомора» распухли от деликатесов
16 февраля 2021, 17:10
Русских снова прогоняют с Украины
16 февраля 2021, 20:50
Шарий пророчит «ОПГ СБУ» после «сноса банды» жёсткую люстрацию
16 февраля 2021, 19:00
В кабинах украинских локомотивов машинисты жгут костры для обогрева стекла
16 февраля 2021, 17:10
«Вслед за сказками Пушкина пойдут русские танки» – Мухарский
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 10:20
Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
12 февраля 2021, 16:00
На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.