Депутаты Верховной Рады даровали украинской контрразведке право «проводить диверсионные операции» за пределами страны

Уже этой весной – после того, как новый закон о контрразведке (№3196-п) вступит в действие, – СБУ сможет на законных основаниях и без санкции президента Украины проводить диверсионные операции на территории других государств. В общем-то, этот закон – лишь формальность, ибо в России Служба безопасности Украины убивала и похищала людей неоднократно (навскидку припоминаются убийства экс-главы ЛНР Болотова и лидера харьковского «Оплота» Жилина). И практически безнаказанно, до последнего времени.

Разработчик законопроекта, «слуга народа» Александр Завитневич не скрывает, что смысл обновлённого закона об СБУ как раз в том и состоит, чтобы позволить контрразведке проводить политические убийства и похищения людей на территории «государства-агрессора» – то бишь, России. Завитневич полагает, что таким образом Украина получит приоритет в «гибридной войне с Москвой». Обращает на себя внимание и тот факт, что законопроект, по признанию его автора, откровенно сырой. Но скорректировать его у депутатов «нет времени». Интересно, а куда и зачем они так торопятся? По всей видимости, не за горами – новый виток серьёзного противостояния с Россией?

Признаться, открывающиеся перед украинскими контрразведчиками новые возможности не могут не настораживать. Фактически, Зеленский и его «слуги народа», протаскивая в парламенте свой законопроект (в конце января депутаты его одобрили в первом чтении), наделили СБУ правом устраивать теракты, похищать людей и убивать неугодных по собственному усмотрению, не советуясь с первым лицом. Понятно, в чём здесь соль – Зеленский нипочём не желает разделять со спецслужбами ответственность за их действия, а потому отходит в сторону – действуйте сами, как сочтёте нужным.

Кстати, чтобы рассеять все иллюзии касательно «оппозиционности» и «пророссийской позиции» ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича – их фракция поддержала законопроект 19-ю голосами «за», «против» никто не голосовал. Не поддержала инициативу «слуг народа» только «Батькивщина» Юлии Тимошенко – фракция отказалась участвовать в голосовании, один депутат проголосовал «против». Похоже, только Тимошенко отдаёт себе отчёт, чем может обернуться принятие столь провокационного законопроекта.