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Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины
05 декабря 2019, 18:09 • 111 • Украина
Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос устроили перепалку из-за оскорбления их коллеги Ирины Верещук в чате фракции.
РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Ирину Верещук.
«Это действительно имеет место у нас в чате. Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено», — заявила она.
По словам Верещук, она просила Лероса принести извинения, так как «матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам».
По данным СМИ, в ходе заседания Рады два депутата устроили перепалку в углу зала. При этом другие парламентарии скандировали слово «драка». После замечаний спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова депутаты разошлись.
В ноябре полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки экс-депутата Рады Олега Ляшко и действующего депутата Андрея Геруса.
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