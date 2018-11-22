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Депутаты разрешили голосовать под домашним арестом

22 ноября 2018, 14:54  •  39 • Политика
Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект о порядке голосования вне помещений на выборах и референдумах. Документом разрешается теперь голосовать и находясь под домашним арестом.
По мнению депутата Андрея Альшевских, принятие закона позволит восстановить избирательные права граждан, которые по решению суда находятся под домашним арестом и по закону не могут выходить из помещения.
В частности, принятый документ обязует членов участковой избирательной комиссии обеспечить таким «сидельцам» возможность проголосовать, если они есть в избирательных списках.
Однако Владимир Жириновский с «голосованием на дому» категорически не согласен, отмечая, что его партия всегда противилась подобным схемам. По его мнению, «досрочное голосование искажает волю избирателей».

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