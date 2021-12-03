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Депутаты расскажут противникам QR-кодов о Горбачёве, Кашпировском и Ельцине

03 декабря 2021, 11:40  •  114 • Политика
В ходе региональной недели депутаты попытаются увеличить число желающих вакцинироваться от коронавируса. В том числе им предстоит воспользоваться памяткой, составленной для дискуссий.
Депутаты Госдумы в период с 29 ноября по 5 декабря встречаются с избирателями в рамках региональной недели. И уже сейчас, по информации РБК, представители "Единой России" получили сформулированные тезисы для дискуссии о важности вакцинации.
Как известно, вакцинация от коронавируса - единственная возможность избежать дальнейшей мутации вируса и нарастания пандемии. Вакцина даёт возможность сократить количество тяжёлых течений коронавируса и летальных исходов. Но, к сожалению, остаётся ряд жителей страны, выступающих против вакцинации. В том числе с ними будут беседовать депутаты, пытаясь увеличить число вакцинировавшихся. Кроме того, планируется дискутировать о QR-кодах, вызывающих раздражение у многих.
Журналисты говорят, что у депутатов есть чёткая памятка, где затрагиваются такие тезисы, как "число зверя, жёлтые звёзды, мировое правительство и исторический контекст от Сталина до Горбачёва". Впрочем, в пресс-службе "ЕР" отметили:
...в партии совместно с аппаратом фракции регулярно готовят для депутатов справочные материалы по ключевым инициативам, законопроектам, актуальным вопросам.
Не стали исключением и проекты закона о новых мерах борьбы с коронавирусом, проводимая работа системна, добавили в пресс-службе. Таким образом, рассылка рекомендаций - это стандартная практика.
Стоит отметить, что противники QR-кодов - это необязательно противники вакцинации. Большая часть критикующих коды уже вакцинированы. О тезисах, в том числе, этой группы мы писали в расширенном комментарии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), заместителя управляющего делами и руководителя Контрольно-аналитической службы Московской Патриархии.
В общем и целом, работа депутатов будет направлена на повышение уровня вакцинации и успокоение людей в связи с возможностью введения QR-кодов. Весьма примечательно выглядит исторический контекст ведения дискуссии. Чуть ниже мы приводим несколько тезисов, с которыми ознакомились журналисты.

Как использовать "исторический контекст"

В документе есть раздел "А что же государство? Исторический контекст": в нём изложены тезисы о возможных действиях со стороны известных политических деятелей, если бы те столкнулись с противниками прививок:
"При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определённое количество антиваксеров", - пишут авторы документа.
"При Хрущёве сослали бы в места не столь отдалённые как агентов империализма".
"При Брежневе закрыли бы в психушке противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник вражеских голосов".
"При Горбачёве объявили бы антиваксеров интересным феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором".
При Ельцине продавали бы "за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни".
Что касается современной России, в разделе "сравнительный контекст" сказано: если сравнивать российские ограничительные меры с европейскими или азиатскими, то наша страна действует намного мягче, резюмируют журналисты.

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