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Депутаты Рады затопали ногами из-за референдума в Крыму

03 июля 2020, 21:00  •  26 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Парламентарии возмущены слабой реакцией официального Киева на голосование в Республике
Украина потрясена высокой явкой крымчан на референдум по поправкам в Конституцию РФ. Правительство Незалежной обязано жестко отреагировать на проведение Россией этого плебисцита в Крыму. Сегодня с такими упреками в сторону украинского кабмина выступил известный местный скандалист, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"У меня вопрос: где жесткая реакция правительства о недопустимости проведения подобных действий на территории Украины, я имею в виду наш, украинский, Крым, где они объявили, что у них явка 90%?", – рвал и метал молнии человек, которому в 2014 г. четко в Симферополе дали понять, чей в реальности полуостров.
Пану Гончаренко попытался ответить премьер-министр страны Денис Шмыгаль, отметивший, что официальный Киев уже пожаловался своим западным союзникам. Иностранные партнеры, в свою очередь, также осудили проведение в Крыму голосования по российской Конституции. Глава кабмина посоветовал депутатам внимательно изучить заявления МИД Украины по этому вопросу, которое можно найти на сайте министерства.
"Мы обратились к нашим международным партнерам, и они также осудили проведение подобных мероприятий, которые назвали референдумом", – цитирует "ПолитНавигатор" пана Шмыгаля.
После этих слов в зале парламента поднялся шум, пишет издание. Депутаты начали кричать и топать ногами.

Напомним, накануне ЦИК России подвел итоги голосования. Согласно его данным, в Крыму на референдум пришли 1 227 150 избирателей (81,75%). Поправки в Конституцию поддержали 90,08% крымчан.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил, что изменения в основной закон страны вступят в силу с 4 июля.

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