Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина

Депутат БПП Алексей Гончаренко вместе с еще несколькими коллегами по фракции зачитал с трибуны Верховной рады послание к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурное оскорбление. Выступление показывали украинские телеканалы в прямом эфире.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко с коллегами из БПП написали письмо президенту России Владимиру Путину. Свою креативную повестку они решили представить в ходе сегодняшнего заседания Рады.

Письмо депутаты стилизовали под известное послание запорожских казаков турецкому султану. Клоунаду сняли на видео, отметив, что решили «дать ответ Путину на все его действия». Под действиями Путина понимаются ответные санкции России, введенные на прошлой неделе. Украинским депутатам, как видим, понадобилось время, чтобы осознать произошедшее и ответить в стихах...

Помимо Гончаренко, в акции принимали участие Григорий Тимиш, Олег Барна, Богдан Онуфрик и другие. В тексте письма содержатся прямые оскорбления президента России Владимира Путина. В том числе российского лидера Гончаренко называет «черт московский», а затем сбивается и говорит уже, что Путин - «проклятого черта брат и товарищ», и даже «самого Люцифера секретарь». Затем депутат, по всей видимости, переходит к основной части повествования и объясняет, что рыцарь должен быть настолько сильным, чтобы, простите, «голым задом убить ежа». В понимании Гончаренко и украинских депутатов Путин этого сделать не может. Наконец, «чтецы» отмечают, что не боятся войска президента России и намерены биться. В завершение Гончаренко допускает еще одно оскорбление в адрес Владимира Путина, на этот раз нецензурное.

Надо сказать, Рада на заявления отреагировала спокойно. А председатель Андрей Парубий и вовсе разговаривал по телефону, пока выступал Гончаренко. Публиковать видео выступления Гончаренко и компании не будем, исходя из этических соображений. Однако отметим, выступление в прямом эфире тиражировали украинские телеканалы.