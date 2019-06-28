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Депутаты Рады представили в Париже свой мирный план по Донбассу
28 июня 2019, 13:54 • 41 • Украина
Депутаты Верховной рады Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич представили французскому сенатору Натали Гуле в Люксембургском дворце мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе.
© Sergii Kharchenko
Об этом сообщает «112 Украина».
«Мы будем идти к миру, у нас нет другого выхода. Мы очень хотим, чтобы нам помогали, потому что мы молодая демократия», — сказал Рабинович в ходе встречи.
Во время представления своего плана депутат также призвал Францию оказать ему помощь в продвижении данной идеи в Европе.
«Я хочу, чтобы вы нам подсказали, как нам лучше в Европе с этим планом двигаться, в том числе и в сторону украинской власти», — отметил парламентарий.
Ранее лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.
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