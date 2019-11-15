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Депутаты Рады поддержали демонополизацию спиртовой отрасли
15 ноября 2019, 17:09 • 64 • Украина
Депутаты Верховной рады поддержали законопроект, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта.
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
За соответствующий законопроект проголосовали 293 парламентария.
Отмечается, что данный документ предоставит частным компаниям возможность производить спирт при условии получения лицензии.
Ранее на Украине заявили, что около 50% рынка алкогольных напитков и 10% рынка табачных изделий на Украине находятся в «тени», из-за чего государство ежегодно недополучает 5—10 млрд гривен ($200—400 млн).
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