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Депутаты "с шутками и прибаутками" увеличили налог на физлиц

11 ноября 2021, 13:25  •  216 • Политика
Документ, внесенный в первоочередном порядке в заксобрание Петербурга, оказался многосоставным, а ряд его положений вызвал споры среди депутатов. Журналисты же обратили внимание на "шутки и прибаутки".
Проект закона представил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов. С одной стороны, в документе идёт речь о поддержке предпринимателей, с другой, об изменении размера отдельных налогов.
Депутат Ирина Иванова считает, что рассматривать предложили своего рода лоскутное одеяло, где замаскированы многие изменения в законы о налоговых льготах. Одна из составляющих - стимулирование инвестиционной активности. Чтобы нарастить объём инвестиций, вводятся специальные условия для резидентов Особой экономической зона "Санкт-Петербург".
С другой сторон, тот же проект закона предусматривает рост налогов на имущество, пишут "Невские новости". В том числе, налогами по кадастровой стоимости будут облагаться гаражи, машино-места и объекты незавершённого капстроительства. Таким образом, за счёт физлиц бюджет Петербурга получит порядк 2 миллиардов рублей с 2023 по 2024 годы. Платить повышенный налог физлица начнут с ноября 2022 года, добавил Батанов.
Добаивм, журналисты, рассказывая о принятии нормы, подчеркнули, что работали депутаты "с шутками и прибаутками".

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