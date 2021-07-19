Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / Политика

Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

19 июля 2021, 13:50  •  84 • Политика
Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, хотят простить финансовые долги. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России». Речь о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности гражданам в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга.
«На сегодня многие жители Краснодарского края и Крыма в результате наводнения потеряли единственное жилье и находящееся в нем имущество: бытовую технику, мебель, личные вещи и пр. У многих недвижимость была приобретена в ипотеку. Оплата кредитных обязательств для них на сегодня является непосильной ношей», — пояснила «Известиям» разработку законопроекта его автор, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
По ее словам, практика пересмотра обязательств и прощения долгов использовалась банками при рассмотрении обращений людей, попавших в различные ЧС. В июле ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Однако они носят рекомендательный характер.
«Сегодня реструктуризация — лотерея, поскольку полностью зависит от воли банка. ЧС — объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. Для кого-то важно снизить размер ежемесячного платежа по кредиту с пролонгацией срока кредитования, а кому-то, к примеру потерявшему жилье, приобретенное в ипотеку, и не имеющему высоких доходов, возможно, и потребуется прощение долга. В связи с этим мы и предлагаем ЦБ РФ определить условия и порядок реструктуризации таких кредитов», — уточнила парламентарий.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Понять и погасить: пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






84
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
19 июля 2021, 01:55
"Не знаю, можно ли говорить...": Мария Захарова раскрыла методички и афганский "заказик"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
12 июля 2021, 17:40
Зеленскому в ФРГ отменили встречу без объяснения причин
13 июля 2021, 09:15
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для санкций и истерик
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
13 июля 2021, 10:10
Франция испугалась возвращения героя из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.