Депутаты предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, хотят простить финансовые долги. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России». Речь о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности гражданам в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга.

«На сегодня многие жители Краснодарского края и Крыма в результате наводнения потеряли единственное жилье и находящееся в нем имущество: бытовую технику, мебель, личные вещи и пр. У многих недвижимость была приобретена в ипотеку. Оплата кредитных обязательств для них на сегодня является непосильной ношей», — пояснила «Известиям» разработку законопроекта его автор, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

По ее словам, практика пересмотра обязательств и прощения долгов использовалась банками при рассмотрении обращений людей, попавших в различные ЧС. В июле ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Однако они носят рекомендательный характер.

«Сегодня реструктуризация — лотерея, поскольку полностью зависит от воли банка. ЧС — объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. Для кого-то важно снизить размер ежемесячного платежа по кредиту с пролонгацией срока кредитования, а кому-то, к примеру потерявшему жилье, приобретенное в ипотеку, и не имеющему высоких доходов, возможно, и потребуется прощение долга. В связи с этим мы и предлагаем ЦБ РФ определить условия и порядок реструктуризации таких кредитов», — уточнила парламентарий.

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Понять и погасить: пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги