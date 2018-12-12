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Депутаты потребовали от Порошенко закрыть консульство России во Львове

12 декабря 2018, 02:54  •  36 • Политика
Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом закрыть генеральное консульство России в административном центре своего региона. Постановление с требованием закрыть дипломатический объект во Львове было принято на внеочередной сессии облсовета.
Наряду с самим Порошенко призыв львовских депутатов был обращен также к МИД страны.
"Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове на ул. К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе", - говорится в соответствующем коммюнике облсовета.
Напомним, что это уже не первый раз, когда консульство нашей страны во Львове подвергается вмешнему давлению за последнее время. Не далее как в конце ноября перед львовским консульством нашей страны прошла демонстрация украинских радикалов.
Тогда участники акции подожгли перед дипмиссией шины и требовали освобождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и моряков.

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