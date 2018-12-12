Депутаты потребовали от Порошенко закрыть консульство России во Львове

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом закрыть генеральное консульство России в административном центре своего региона. Постановление с требованием закрыть дипломатический объект во Львове было принято на внеочередной сессии облсовета.

Наряду с самим Порошенко призыв львовских депутатов был обращен также к МИД страны.

"Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове на ул. К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе", - говорится в соответствующем коммюнике облсовета.

Напомним, что это уже не первый раз, когда консульство нашей страны во Львове подвергается вмешнему давлению за последнее время. Не далее как в конце ноября перед львовским консульством нашей страны прошла демонстрация украинских радикалов.

Тогда участники акции подожгли перед дипмиссией шины и требовали освобождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и моряков.