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Депутаты подвели черту для физлиц-иноагентов, в Совфеде указали на важный нюанс

23 декабря 2020, 23:35  •  93 • Политика
В Госдуме в третьем, финальном чтении был одобрен закон о признании физлиц и незарегистрированных общественных объединений, спонсируемых из-за границы, иноагентами. Международный комитет Совфеда рекомендовал палате также поддержать законопроект, указав на важный нюанс данного документа.
В третьем чтении был одобрен депутатами Госдумы законопроект о признании иноагентами физлиц, которые за свою политическую деятельность в России получают иностранное финансирование.
Данный документ был разработан комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела нашей страны. В законопроекте уточняется, что в отношении иноагентов будет введён уведомительный порядок учёта.
К такой категории будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, а также физлица, которые занимаются политической деятельностью на деньги из-за рубежа и в интересах другого государства. Такой же статус грозит и тем, кто целенаправленно проводит сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности России, если такие данные "при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".
В Совфеде после одобрения Госдумой закона указали на важный нюанс. В частности, уточнил глава Международного комитета Совфеда Константин Косачев, логика закона крайне проста – "повысить законность, прозрачность деятельности НКО, частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах в РФ".
В документе, указал он, говорится исключительно о политической деятельности, а не об иных сферах – как то в сфере здравоохранения, культуры или, например, защиты животных.
В итоге, передаёт РИА Новости, комитет Совфеда на заседании в среду рекомендовал палате поддержать данный законопроект. Сенаторы планируют рассмотреть документ 25 декабря.

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