Сразу после объявления итогов президентских выборов в РФ целый ряд зарубежных лидеров поздравил Владимира Путина с победой. В числе первых — президенты Сербии, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы.

Нашёл тёплые слова и глава Китая Си Цзиньпин: «В последние годы русские люди сплотились на пути роста национальных сил, обновления и развития, достигнув выдающихся успехов в экономической и социальной сферах, а также играя важную конструктивную роль в международных отношениях», — сказано в заявлении китайского государственного информагентства «Синьхуа».

В другом важном внешнеторговом партнёре России — ФРГ - одними из первых Владимира Владимировича поздравили представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — оппозиционной политической силы, которая выступает против бесконтрольного приёма мигрантов и за потепление отношений с Москвой.

«АдГ по-прежнему будет стремиться к диалогу с Россией лицом к лицу и отмене санкций», — говорится в официальном заявлении партии. Кстати, о настроениях в РФ «альтернативщики» могут судить по собственному опыту — в феврале восемь депутатов от этой политической силы посетили Крым, что широко освещалось «Комсомолкой».

«Мой недавний визит в Крым показал: президент Путин является государственным деятелем, который много делает для своего народа и, несмотря на межгосударственные проблемы, стремится к созданию партнёрского сотрудничества с европейскими странами, — сообщает депутат берлинского регионального парламента от АдГ Гуннар Линдеманн в пресс-релизе, поступившем в редакцию «КП». — Очень хотелось бы, чтобы Запад наконец прекратил политику блокады против России и перешёл к дружеским отношениям».