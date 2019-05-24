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Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

24 мая 2019, 15:24  •  46 • Украина
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента страны обжалован в Конституционном суде, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.
 
Reuters
 

«Группа народных депутатов в количестве 62 человек подала соответствующее представление в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», — приводит его слова РИА Новости.

23 мая указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу. 

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что документ противоречит законодательству и может привести страну к конституционному кризису.

В Совете Федерации прокомментировали ФАН действия украинского лидера.

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