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Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде
24 мая 2019, 15:24 • 46 • Украина
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента страны обжалован в Конституционном суде, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.
Reuters
«Группа народных депутатов в количестве 62 человек подала соответствующее представление в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», — приводит его слова РИА Новости.
23 мая указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что документ противоречит законодательству и может привести страну к конституционному кризису.
В Совете Федерации прокомментировали ФАН действия украинского лидера.
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