Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента страны обжалован в Конституционном суде, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Группа народных депутатов в количестве 62 человек подала соответствующее представление в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», — приводит его слова РИА Новости.

23 мая указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что документ противоречит законодательству и может привести страну к конституционному кризису.

В Совете Федерации прокомментировали ФАН действия украинского лидера.