Депутаты обратились в Генпрокуратуру после фейков о смертности в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательств в дела России обратилась в Генпрокуратуру по факту публикаций изданиями The New York Times и Financial Times статей о якобы занижении в РФ данных о смертности от COVID-19. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Также в Госдуме попросили Генпрокуратуру принять меры в отношении порталов «МБХ медиа», «Настоящее время» и «Кавказ. Реалии» из-за ретрансляции ложных статей о смертности в России после их официального опровержения российскими властями.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс среди российской аудитории», — цитирует Пискарева ТАСС.

Ранее в этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ничего не слышал об отзыве аккредитации у журналистов NYT и FT, и выступил против «судилищ» над ними.

Несколько дней назад газеты Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о якобы умышленном занижении статистики смертности от коронавируса в России. В качестве доказательств приводились данные по Москве и Санкт-Петербургу, согласно которым в апреле этого года от всех причин скончалось на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.

МИД России назвал публикации «очередным сенсационным антироссийским фейком» и попыткой отвлечь американцев от проблем Запада. В депздраве Москвы указали, что некорректно сравнивать показатели общей смертности в месячной динамике.

Российский МИД также направил в издания письма с требованием опровергнуть недостоверные статьи. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, после этого будет принято решение о дальнейшей судьбе этих американских газет в России. Однако в свою очередь The New York Times считают достоверными свои материалы о российской статистике по коронавирусу и отказались их опровергать.

Комиссия нижней палаты российского парламента, возглавляемая Пискаревым, призвала внешнеполитическое ведомство России применить санкции к NYT и FT. Сообщалось, что комиссия намерена установить происхождение таких публикаций, а все собранные материалы проверить на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики.

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.