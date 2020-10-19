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Депутаты Новосибирска обратились к полпреду Путина с просьбой принять экстренные меры борьбы с эпидемией COVID-19
19 октября 2020, 14:05 • 15 • Аналитика
В своем обращении в адрес полномочного представителя Президента в СФО Сергея Меняйло группа независимых депутатов новосибирского горсовета оценивают положение с коронавирусом в регионе как критическое и просят полпреда срочно вмешаться в ситуацию.
Сюжет: Коронавирус
По мнению парламентариев, высшие руководители области и города, включая главу регионального управления Роспотребнадзора, не справляются с проблемой распространения пандемии.
«На решительные меры не способны ни губернатор Андрей Травников, ни, тем более, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, – приводит цитату из письма депутатов издание Тайга.ИНФО, – между тем, каждый день промедления- это сотни госпитализированных и десятки погибших от COVID-19, его последствий и не оказанной вовремя медицинской помощи».
Также, по данным авторов обращения, реальное число зараженных смертоносным вирусом новосибирцев вчетверо превышает цифры официальной статистики, а заполняемость инфекционных госпиталей за последние полтора месяца возросла в три раза. И за провал противоэпидемиологических мероприятий, полагают они, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов должен нести персональную ответственность.
Тем не менее, на состоявшемся в прошлый понедельник аппаратном совещании глава области Андрей Травников заявил, что пока не планирует никаких ограничительных мер в связи с пандемией.
В числе первоочередных действий депутаты предлагают отправить всех школьников на каникулы, а студентов перевести на дистанционную форму обучения. Также необходимо, полагают они, отменить все массовые мероприятия в закрытых помещениях, а стадионы и выставочные центры переоборудовать в инфекционные отделения.
Примечательно, что авторы обращения никак не ссылаются на то обстоятельство, что аппарат полномочного представителя Президента РФ по СФО также находится в Новосибирске и с высокой долей вероятности, его сотрудники располагают информацией о состоянии дел в регионе. Каково же соотношение гражданской ответственности и чистой политики в данной акции группы парламентариев местные наблюдатели сказать не берутся.
«Наша Версия-Сибирь»
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