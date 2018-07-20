Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Судовладелец: Экипаж «Норда» не пускают в Крым ни по российским, ни по украински...
СМИ: Путин предложил Трампу организовать референдум по Донбассу
Форпост Евросоюза. Немецкая награда для прибалтийского трио
Стремительно краснеющая страна
Главная / Политика

Депутаты не поддержали законопроект о смене герба Севастополя

20 июля 2018, 16:09  •  82 • Политика

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания города Севастополя на внеочередном заседании в пятницу не приняли предложенный региональным правительством закон о городском гербе, сообщает пресс-служба заксобрания Севастополя.

"Во время внеочередного пленарного заседания сессии законодательного собрания города Севастополя депутаты рассмотрели проект закона города Севастополя "О Гербе города Севастополя". Документ был подготовлен и внесен правительством города Севастополя. Большинство депутатов не поддержали принятие данного законопроекта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по мнению полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе и экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло, Севастополь может сохранить два герба - царский и советский.

Вопрос о главных символах Севастополя остается открытым с 2014 года. Депутаты уже много лет предлагают заменить нынешний герб на имперский с грифом.

Первый герб Севастополя был утвержден в 1893 году. На нем, на фоне золотых якорей с георгиевской лентой изображен щит с серебряным грифоном. Щит увенчан знаменами императоров Николая I и Александра II и царской короной. В 1969 году город получил новый официальный символ - на бело-голубом щите силуэт памятника затопленным в 1855 году кораблям, преградившим путь в бухту англо-французскому флоту, и медаль "Золотая Звезда", полученная городом за героизм, проявленный защитниками во время Великой Отечественной войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
20 июля 2018, 16:09
Медведев назначил Марину Лукашевич статс-секретарем - замглавы Миннауки РФ
20 июля 2018, 03:09
Российские дипломаты встретились с Бутиной в вашингтонской тюрьме
19 июля 2018, 14:09
Антонов: Россия продолжит добиваться возвращения своей дипсобственности в США

20 июля 2018, 16:09
Минфин создает департамент по противодействию антироссийским санкциям
19 июля 2018, 23:54
МИД РФ допускает, что США могут использовать Грузию для усиления антироссийских санкций
20 июля 2018, 12:54
Посол РФ в США считает фарсом ситуацию с Бутиной
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 июля 2018, 14:09
Россия вынудила американцев закрыть свою базу в Сирии
19 июля 2018, 22:39
Ситуация в Донбассе: Киев дал приказ
16 июля 2018, 21:09
Глава МВД Украины предложил обсудить статус русского языка в Донбассе
13 июля 2018, 18:39
Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду
17 июля 2018, 03:54
Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас
15 июля 2018, 03:28
A вчepa я cлaвил Пyтина...
16 июля 2018, 05:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 15.07.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.