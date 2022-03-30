|
Депутаты не будут отчитываться о доходах? Володин развеял слухи
30 марта 2022, 16:25 • 36 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения о том, что депутаты якобы не будут отчитываться о доходах в этом году. Прежде такие предположения появились в интернете и СМИ.
Володин сообщил, что Госдума опубликует декларации депутатов в срок. Заявления, что сведения о доходах и имуществе парламентариев в этом году публиковаться не будут, недостоверны.
- написал Володин в своём телеграм-канале.
Закон по-прежнему действует, никаких изменений в этом вопросе не было, подчеркнул спикер Госдумы. Он также сообщил, что декларации подали 414 депутатов.
- подытожил Володин.
Как известно, депутаты обязаны подать декларации не позднее 1 апреля. После чего эти данные опубликуют на официальном сайте Госдумы в течение двух недель.
Подпишитесь на нас
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2022, 14:00
|
24 марта 2022, 15:45
|
27 марта 2022, 19:35
|
28 марта 2022, 16:35
|
27 марта 2022, 02:40
|
29 марта 2022, 06:00
|
25 марта 2022, 08:40