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Депутаты не будут отчитываться о доходах? Володин развеял слухи

30 марта 2022, 16:25  •  36 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения о том, что депутаты якобы не будут отчитываться о доходах в этом году. Прежде такие предположения появились в интернете и СМИ.
Володин сообщил, что Госдума опубликует декларации депутатов в срок. Заявления, что сведения о доходах и имуществе парламентариев в этом году публиковаться не будут, недостоверны.
Это не так,
- написал Володин в своём телеграм-канале.
Закон по-прежнему действует, никаких изменений в этом вопросе не было, подчеркнул спикер Госдумы. Он также сообщил, что декларации подали 414 депутатов.
Моим коллегам, которые ещё не отчитались, могу посоветовать: сдайте декларации в срок,
- подытожил Володин.
Как известно, депутаты обязаны подать декларации не позднее 1 апреля. После чего эти данные опубликуют на официальном сайте Госдумы в течение двух недель.

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