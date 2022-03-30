Депутаты не будут отчитываться о доходах? Володин развеял слухи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения о том, что депутаты якобы не будут отчитываться о доходах в этом году. Прежде такие предположения появились в интернете и СМИ.

Володин сообщил, что Госдума опубликует декларации депутатов в срок. Заявления, что сведения о доходах и имуществе парламентариев в этом году публиковаться не будут, недостоверны.

Это не так,

- написал Володин в своём телеграм-канале.

Закон по-прежнему действует, никаких изменений в этом вопросе не было, подчеркнул спикер Госдумы. Он также сообщил, что декларации подали 414 депутатов.

Моим коллегам, которые ещё не отчитались, могу посоветовать: сдайте декларации в срок,

- подытожил Володин.

Как известно, депутаты обязаны подать декларации не позднее 1 апреля. После чего эти данные опубликуют на официальном сайте Госдумы в течение двух недель.