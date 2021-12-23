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Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
23 декабря 2021, 08:20 • 172 • Политика
Украинские депутаты нашли способ восстановить свою умирающую страну с помощью "московитов". Особо важное, по мнению Львовского и Ровенского облсоветов, письмо уже летит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как заявили депутаты Львовской и Ровенской областей Украины, положительное влияние на общественно-политические процессы в их стране, а также "на само развитие украинского государства" могла бы оказать подпись президента под их предложением.
Суть инициативы состоит в том, что Украине жизненно важно официально переименовать Россию в "Московию", а русских называть "московиты" или "москвины". Такие наименования предлагается использовать в СМИ, на государственном и общественном уровнях и тогда, мол, готовьтесь - Украина дорастёт до небывалых высот и станет богаче, крепче, умнее и прочее.
В письме Зеленскому отмечается, что "возвращение северному соседу его настоящего названия" станет "восстановлением исторической справедливости", которая, в свою очередь, "будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на само развитие украинского государства".
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