Депутаты могут вновь стать народными

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Первый заместитель руководителя думской фракции партии «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что инициативу главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране необходимо тщательно обсуждать.

При этом законопроект, по словам представителя партии, нужно еще ужесточить: дополнить его положением о лишении фракционных лидеров полагающихся им привилегий, сообщает со ссылкой на мнение Исаева агентство ТАСС. Андрей Исаев предположил, что если доходы депутата приравниваются к средней по России зарплате, то было бы справедливо, чтобы лидеры фракций приравнивались к среднему депутату.

В конце прошлой недели Сергей Миронов и депутат Олег Нилов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается приравнять зарплаты депутатов Госдумы и членов Совета Федерации к средней по стране. В этом случае им придется получать около 35 тыс. рублей. Кроме того, законодатели предложили «отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, которыми сегодня пользуются парламентарии, но сохранить ежемесячную доплату к пенсии тем из них, кому она назначена до того, как закон вступит в силу».

Предложение было бы куда более эффектным, если бы депутаты предложили приравнять доходы простых граждан к своим, говорит член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. «Вот это было бы новостью. Пока мне представляется это не больше чем популистским заявлением. Дело в том, что в Государственной думе есть депутаты, которые, мягко говоря, на зарплату не живут. То есть они вообще могут себе назначить номинальный оклад 1 рубль, и в их жизни ничего не изменится. Но есть и такие, и их не мало, насколько мне известно, для которых думская зарплата – единственный источник доходов. И вот эти парламентарии совсем не обрадуются такому повороту событий».

Фронды, полагает Ирина Капитанова, конечно, не будет, и все проголосуют согласно партийной дисциплине. Но вероятнее всего, эта инициатива так и останется инициативой. Если посмотреть на всю предыдущую законотворческую деятельность Думы, то поверить в то, что она добровольно ограничит своим же собственным депутатам уровень зарплат, можно с трудом, указывает директор развития агентсткой сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Скорее всего, считает он, это не произойдет одномоментно, но данный законопроект — это начало обсуждения в публичном пространстве колоссального имущественного неравенства, прочно укоренившегося в российском обществе: средняя зарплата по стране составляет примерно 35 тыс. рублей в месяц, средняя зарплата законотворца составляет около 360 тыс. рублей в месяц, плюс еще примерно 100% от зарплаты составляют премии, надбавки, при этом депутат имеет широчайший набор льгот от государства.

Таким образом, разница в зарплате среднего россиянина и депутата составляет от 10 до 20 раз, тогда как в развитых странах этот разрыв тоже существует, но не превышает 4-5 раз. Недостаток нашей системы декларирования в том, что депутаты обязаны на регулярной основе раскрывать сведения только транспортных средствах, недвижимости и земельных участках, но могут не рассказывать о своих бизнесах, финансовых активах, говорит эксперт. В США, отмечает он, у закона, обязывающего конгрессменов декларировать имущество, тоже есть недостатки, связанные с тем, что декларировать нужно только то имущество, которое приносит доход, и таким образом в декларацию не попадают предметы роскоши.

В текущем составе Государственной думы партии «Справедливая Россия» принадлежит 5,16% голосов, ЛДПР — 8,97%, КПРФ — 9,42%, Единой России — 76,01%. Невооруженным глазом видно, констатирует Сергей Звенигородский, что инициатива справедливороссов, даже если она будет поддержана ЛДПР и КПРФ, никогда не будет принята, если вдруг в «Единой России» не начнутся процессы, благоприятствующие принятию этого закона. Сокращение заработной платы — это прямое покушение на полномочия, считает он, и, к чести депутатов «Справедливой России» они готовы ограничить и свои полномочия тоже, чтобы таким образом мотивировать всех депутатов в своем законотворчестве заботиться о росте экономики, а через это — среднем доходе гражданина.

Было бы интересно, говорит эксперт, развить этот законопроект дальше. Всевозможные проверяющие должны быть мотивированы улучшать ту среду, в которой они существуют, и способ только один — привязать размер их зарплаты к неким KPI в окружающей среде.

Впрочем, мнение по данному поводу со стороны исполнительной власти уже прозвучало и оно отрицательное. Правительство уже дало заключение на законопроект «справороссов», указав, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обуславливается характером их деятельности, прежде всего в законотворческого процесса, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросла, а также уделять значительное внимание работе с избирателями. В кабмине сослались также на решение Конституционного суда, согласно которому современному парламентаризму присущ профессионализм, а значит, другой оплачиваемой деятельностью депутаты заниматься не могут.

То есть, в правительстве не допускают мысли, что, ведя активную деятельность, в Москве можно жить на 35 тыс. руб. в месяц и исходят из того, что при такой зарплате депутатам придется подрабатывать. А речь-то — о том, чтобы средняя зарплата во всей стране выросла.

Инициативу, конечно, однозначной не назовешь. Исторически парламентарии, например, Англии вознаграждения не получали, хотя были узаконены вознаграждения от заинтересованных подданных королевства («лоббизм», хотя самого термина еще не было, или взятки, как посмотреть). С размыванием дворянского, а потом и буржуазного характера Палаты общин появилась и зарплата. В СССР народные депутаты собирались на сессии два раза в год и зарплаты не получали тоже, что парадоксально сближало их с раннеаристократическими парламентариями. И те, и другие по-своему были близки к народу, то есть к той части населения страны, которая наделена избирательными правами.

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