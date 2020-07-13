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Депутаты могут облегчить вывод капиталов из России

13 июля 2020, 13:00  •  148 • Аналитика
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подготовил поправки к Налоговому кодексу. Они упрощают получение налоговых льгот при выплатах за рубеж дивидендов или процентов по кредитам. От налогов на прибыль будут освобождены холдинги, которые, например, инвестируют или финансируют иностранные проекты, поясняет директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Анастасия Степанова.
Сюжет: Оффшоры
Подобные изменения можно рассматривать вроде бы как антикризисную меру. Государство заберёт меньше налогов, и у компаний останутся деньги на развитие. Однако обращает на себя внимание то, какой именно объект для своей поддержки выбрал депутат Макаров. Полгода законодатели спокойно смотрели на то, как умирали малый и средний бизнес и как сотни тысяч наёмных работников лишались работы (а с учётом серого сектора речь может идти о миллионах). И вот теперь решили помочь компаниям, которые пережили карантин и пытаются вывести заработанные в России деньги за границу.
Законопроект ещё не успели внести в Госдуму официально, но с ним уже ознакомились профильные чиновники правительства. Согласно их отзыву, предложенные изменения могут способствовать манипулированию льготами и уходу от налогов. Но в целом идея была воспринята благосклонно, законодательную инициативу рекомендовано взять за основу.
Однако трактовать выдвинутую идею можно по-разному. Если предложения депутата Макарова выльются-таки в закон, то выиграют от него иностранные компании, владеющие российскими активами через офшорные «прокладки». Также в плюсе окажутся россияне, владеющие иностранными фирмами. Как ни крути, но это ещё один механизм, облегчающий вывод денег из России.
Создаётся впечатление, что российские законодатели делают всё возможное для того, чтобы отечественная экономика оставалась открытой для иностранного капитала. И в этом, по идее, нет ничего плохого. Вот только на практике открытость получается какая-то односторонняя. Деньги из России выкачиваются словно мощным насосом. За последние 26 лет было только два года – 2006-й и 2007-й, – когда фиксировался приток капитала в Россию. Но уже в 2009-м ушло больше, чем пришло за предыдущие два года.
Надо сказать, что отток денег может быть весьма удобен Центробанку и Минфину. Он помогает сдерживать рублёвую инфляцию, что наши люди, прошедшие через шоковую терапию 90-х, считают однозначным благом. Ещё лучше, если в статистику оттока капитала попадают инвестиции российского бизнеса за рубеж. Но только в том случае, если затем они возвращаются на родину в виде прибыли и уже здесь вкладываются в более технологичные производства. Вот только о таких инвестпроектах что-то не слышно. Чаще рубли переводятся в доллары, чтобы играть на международных биржах. Если удалось сорвать куш, он превращается в шикарные яхты и дорогую недвижимость на Лазурном Берегу. Правда, отчёты Центробанка за первый квартал 2020 года показывают, что наработанным схемам скоро может прийти конец.
Последние несколько лет нефть и другие товары, вывозимые из России, стоили значительно дороже, чем весь ввозимый в страну импорт (то есть был профицит платёжного баланса). Таким образом, появлялись свободные деньги, значительная часть которых различными лазейками так или иначе утекала за рубеж. Но теперь их всё меньше и меньше. В результате «коронакризиса» снизилось мировое потребление энергоносителей, что сразу же уменьшило экспортную выручку российских компаний. Цифры чистого оттока капитала уже вплотную приблизились к показателю профицита платёжного баланса. Ещё чуть-чуть, и вывозить будут уже не «лишние» нефтедоллары, а деньги, напрямую изъятые из российской экономики. Не этим ли фактом вызваны законотворческие инициативы, которые создают новые возможности по легальной переброске средств через границу для офшорных компаний?
Тем временем
В России продолжается третья волна амнистии капиталов. В её рамках государство обязуется не спрашивать об источниках средств в иностранных банках, которые задекларируют граждане России. Об итогах первой волны 2015-2016 года официальных результатов не публиковалось. В 2018-2019 годах россияне раскрыли 10 млрд евро, как говорил тогда министр финансов Антон Силуанов, но возвращать их в Россию они не обязаны. Многие аналитики считают, что россияне успели спрятать на иностранных счетах гораздо больше. Американское Национальное бюро экономических исследований ещё в 2017 году насчитало 1 трлн долларов на офшорных счетах наших сограждан.

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