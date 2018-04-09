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Депутаты Кузбасса на внеочередной сессии во вторник выберут нового спикера облсовета

09 апреля 2018, 10:09  •  69 • Политика

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области состоится во вторник, 10 апреля. На ней, как ожидается, выберут нового председателя в связи с тем, что спикер кузбасского парламента Алексей Синицын сложил с себя полномочия, сообщили в пресс-службе облсовета в понедельник.

"Спикер кузбасского парламента Алексей Синицын заявил о сложении полномочий председателя областного Совета. 10 апреля 2018 года в 11:00 (7:00 мск) состоится внеочередная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области. На сессии будут рассмотрены вопросы "О досрочном прекращении полномочий председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", "Об избрании председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", - сказали в пресс- службе.

Синицын ранее в понедельник заявил ТАСС, что написал заявление о сложении полномочий главы облсовета, который он возглавлял с октября 2016 года. По мнению Синицына, будет абсолютно справедливым, если во главе облсовета будет экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев, который в 2013 году на выборах в кузбасский парламент возглавил список кандидатов от регионального отделения "Единой России", это обеспечило победу с результатом свыше 86%. На прошлой неделе 73-летний Тулеев, который ушел с поста главы Кузбасса 1 апреля, получил вакантный депутатский мандат.

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