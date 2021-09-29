Депутаты КПРФ покинули заседание Мосгордумы

Фракция КПРФ в Мосгордуме покинула первое после летнего перерыва заседание в знак протеста. Депутаты выразили таким образом недовольство итогами выборов в Госдуму.

Заседание парламента 29 сентября проходит в дистанционном формате.

«Также мы не признаем итоги голосования по 37-му избирательному округу города Москвы по довыбору депутата Московской городской думы. И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы», — заявил на заседании парламента глава фракции политической силы в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По его словам, фракция возмущена и требует проводить заседание Мосгордумы в очной форме.

28 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что у КПРФ есть право оспорить результаты выборов в Госдуму, однако в администрации президента РФ за ситуацией с подачей соответствующих исковых заявлений не следят.

26 сентября представитель Кремля назвал электронное голосование прекрасной практикой. По словам Пескова, он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города и оно станет общероссийским.

Днем ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявили о признании прошедших выборов в Госдуму РФ конкурентными и легитимными. Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев также отметил, что выборы в Госдуму РФ были конкурентными. В партии высказали мнение, что у любой политической силы есть возможности для победы на выборах.

25 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий заявил, что выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Он поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

18 сентября итальянский общественник Федерик Лорено положительно оценил проведение электронного голосования на выборах в Госдуму, назвав такой формат «будущим».

17 сентября депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен в беседе с «Известиями» назвала хорошей идеей дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму.

«Единая Россия» одержала победу на выборах, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).