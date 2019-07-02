|
Депутаты из 132 стран осудили политические санкции против коллег
02 июля 2019, 20:24 • 23 • В России
На второй день работы участники организованного Госдумой Международного парламентского форума "Развитие парламентаризма" из 132 государств приняли итоговую декларацию. Где, в частности, назвали политические санкции в отношении парламентариев неприемлемыми.
"Осуждаем односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления как дестабилизирующие и противоречащие международному праву, интересам народов и задачам устойчивого развития. Заявляем о неприемлемости любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках, что идет вразрез с основополагающими демократическими ценностями, принципами международного права и парламентаризма, - говорится, в частности, в документе. - Решительно отвергаем использование межпарламентских институтов и площадок для политических провокаций и экстремистских действий, разжигания межнациональной розни и эскалации политической напряженности".
Депутаты также призвали СМИ и гражданские общества объединить усилия в противодействии фейкам.
Напомним, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила зарубежным коллегам принять в своих парламентах заявления о запрете санкций в отношении парламентариев и добиваться принятия соответствующей резолюции в ООН.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июня 2019, 08:24
|
28 июня 2019, 23:54
|
27 июня 2019, 03:54
|
01 июля 2019, 23:24
|
28 июня 2019, 10:54
|
01 июля 2019, 13:24
|
01 июля 2019, 00:39