Депутаты группы риска: Кого из политиков недосчитаются в Госдуме в 2021-м - источник

Минимум половина депутатов Госдумы от "Единой России" лишатся своих мест в парламенте в 2021 году после оценки эффективности парламентариев. Подробности рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Проверка эффективности проводится властями, ФПГ и партийными функционерами Свердловской области после половины срока работы депутатов. По словам источника, многим парламентариям вскоре придётся искать новую работу, так как они недотягивают по ключевому параметру - политической влиятельности.

В качестве главных кандидатов на вылет называются политики, близкие экс-полпреду президента в УрФО Игорю Холманских. Политики не вошли в команду нового полпреда Николая Цуканова и не имеют шансов продлить полномочия.

Также в аутсайдеры записали депутата по Свердловскому округу Андрея Альшевских. Его подвело " нежелание работать в команде", объясняет источник "URA.RU". Кроме того, неизбежен уход ветерана Госдумы депутата по Первоуральскому округу Зелимхана Муцоева. Он становился депутатом 5 раз, и в 2021 году не будет выставлять свою кандидатуру, заявляет источник.

За своё положение пока могут не беспокоиться только трое политиков - Лев Ковпак, Павел Крашенинников и Александр Петров. Для остальных 2021 год обещает быть как минимум не простым.