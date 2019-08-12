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Депутаты группы риска: Кого из политиков недосчитаются в Госдуме в 2021-м - источник
12 августа 2019, 19:39 • 23 • Политика
Свердловские депутаты Госдумы массово ищут работу - в 2021 году своих мест лишится минимум половина парламентариев от "Единой России", сообщает источник.
Минимум половина депутатов Госдумы от "Единой России" лишатся своих мест в парламенте в 2021 году после оценки эффективности парламентариев. Подробности рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Проверка эффективности проводится властями, ФПГ и партийными функционерами Свердловской области после половины срока работы депутатов. По словам источника, многим парламентариям вскоре придётся искать новую работу, так как они недотягивают по ключевому параметру - политической влиятельности.
В качестве главных кандидатов на вылет называются политики, близкие экс-полпреду президента в УрФО Игорю Холманских. Политики не вошли в команду нового полпреда Николая Цуканова и не имеют шансов продлить полномочия.
Также в аутсайдеры записали депутата по Свердловскому округу Андрея Альшевских. Его подвело " нежелание работать в команде", объясняет источник "URA.RU". Кроме того, неизбежен уход ветерана Госдумы депутата по Первоуральскому округу Зелимхана Муцоева. Он становился депутатом 5 раз, и в 2021 году не будет выставлять свою кандидатуру, заявляет источник.
За своё положение пока могут не беспокоиться только трое политиков - Лев Ковпак, Павел Крашенинников и Александр Петров. Для остальных 2021 год обещает быть как минимум не простым.
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