Депутаты Госдумы решили "объявить бой" курению на кухнях коммуналок

В электронной базе документов российского парламента появился новый законопроект, предусматривающий запрет курения в местах общего пользования коммунальных квартир - на кухнях, в коридорах, туалетах и так далее.

Авторы документа обратили внимание на то, что в существующем законе есть запрет на курение в лифтах и на лестничных площадках многоквартирных домов, однако нет специальной оговорки, "запрещающей курение в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах".

Такое упущение, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нарушает права остальных жильцов коммуналок, которые из-за курящих соседей "вынуждены постоянно вдыхать табачный дым".

Напомним, 18 декабря в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который позволит вернуть "курилки" в аэропорты страны. Авторы этого документа отмечают, что российские международные аэропорты проигрывают в конкуренции за транзитных пассажиров из-за отсутствия курительных помещений.

Однако главной причиной подготовки законопроекта о курилках, по словам депутата Сергея Боярского, была забота о пассажирах, которые часто жалуются на незаконное курение в туалетах. Организация специальных помещений для курения позволит снизить негативное воздействие дыма на некурящих пассажиров. По мнению парламентария, запрет курения на территории аэропорта не поможет снизить количество курящих людей, а приведёт только к нарушениям закона и страданиям некурящих пассажиров.