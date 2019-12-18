|
Депутаты Госдумы решили "объявить бой" курению на кухнях коммуналок
18 декабря 2019, 05:24 • 80 • Политика
На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, в котором рассматривается вопрос запрета курения на общих кухнях и в коридорах коммунальных квартир.
В электронной базе документов российского парламента появился новый законопроект, предусматривающий запрет курения в местах общего пользования коммунальных квартир - на кухнях, в коридорах, туалетах и так далее.
Авторы документа обратили внимание на то, что в существующем законе есть запрет на курение в лифтах и на лестничных площадках многоквартирных домов, однако нет специальной оговорки, "запрещающей курение в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах".
Такое упущение, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нарушает права остальных жильцов коммуналок, которые из-за курящих соседей "вынуждены постоянно вдыхать табачный дым".
Напомним, 18 декабря в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который позволит вернуть "курилки" в аэропорты страны. Авторы этого документа отмечают, что российские международные аэропорты проигрывают в конкуренции за транзитных пассажиров из-за отсутствия курительных помещений.
Однако главной причиной подготовки законопроекта о курилках, по словам депутата Сергея Боярского, была забота о пассажирах, которые часто жалуются на незаконное курение в туалетах. Организация специальных помещений для курения позволит снизить негативное воздействие дыма на некурящих пассажиров. По мнению парламентария, запрет курения на территории аэропорта не поможет снизить количество курящих людей, а приведёт только к нарушениям закона и страданиям некурящих пассажиров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 декабря 2019, 17:39
|
14 декабря 2019, 23:24
|
14 декабря 2019, 03:54
|
11 декабря 2019, 10:54
|
16 декабря 2019, 07:54
|
11 декабря 2019, 07:39
|
11 декабря 2019, 23:54