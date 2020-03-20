Депутаты Госдумы предложили создать реестр недееспособных лиц

В Госдуме предложили создать в России реестр лиц, которые признаны судом ограничено или полностью недееспособными. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «РИА Новости».

Авторы идеи объясняют, что централизованный учет и порядок регистрации таких лиц сейчас не регламентирован законодательством. Вместе с тем подобная база данных, по мнению парламентариев, необходима в современных условиях, чтобы удостовериться в дееспособности лица при совершении гражданско-правовых сделок, заключении трудового договора, принятии на службу и так далее.

«Учитывая изложенное, в целях более эффективной защиты прав и законных интересов граждан законопроектом предлагается создание полноценного реестра лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и включение этого реестра в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата», — говорится в документе.

Депутаты уточнили, что создание такого реестра не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Предполагается, что проект будет осуществлен за счет средств Федеральной нотариальной палаты.

5 марта Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых людей при оказании им услуг.

5 февраля стало известно о планах создания реестра коллекторов. Ожидается, что контроль за этим проектом будет осуществлять Федеральная служба судебных приставов.