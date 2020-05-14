Депутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы

В документе сказано, что Русская Православная Церковь, а также централизованные религиозные организации буддистов, иудеев, мусульман являются в России самыми крупными добровольческими организациями. Из-за ситуации с коронавирусом значительно снизились объёмы пожертвований прихожан.

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа, член комитета по международным делам Инга Юмашева попросили снизить страховые взносы для сотрудников религиозных организаций на 15%. Среди просьб - дать гранты на выплату зарплаты сотрудников социально ориентированных НКО, учреждённых такими организациями, а также на уплату коммунальных услуг, списать налоги за имущество за второй квартал текущего года.

Самая главная задача - скорейшее открытие храмов для верующих, отметил Гаврилов. В направленном обращении содержится предложение разработать и согласовать стандарты работы объектов религиозного назначения.