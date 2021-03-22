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Депутаты Госдумы оценят закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов

22 марта 2021, 21:25  •  83 • Политика
Депутаты Госдумы оценят закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов. Клеветы и фейков в Сети должно стать меньше.
На вторник, 23 марта, намечено рассмотрение в первом чтении законопроекта, который предполагает внесудебное ограничение доступа к интернет-страницам с недостоверной информацией, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе брифинга. Речь идёт о публикациях, порочащих честь и достоинство кого-либо или подрывающих репутацию в связи с обвинением человека в совершении преступления.
Гражданин России сможет обратиться в прокуратуру и написать заявление, потребовав удалить ложные обвинения в интернете. Согласно законопроекту жалобщик должен документально доказать, что информация на том или ином сайте не соответствует действительности.
Проверка прокуратуры будет длиться 10 дней. После этого составляется бумага, где прописаны основания для блокировки информации. В течение пяти дней прокурор или заместитель проверяют, насколько заключение обоснованно. И если их решение утвердительное, в Роскомнадзор будет отправлено требование удалить недостоверную информацию.

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