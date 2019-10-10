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Депутаты Госдумы отменят "одну-две" поездки в США в ожидании извинений за Юмашеву - Слуцкий
10 октября 2019, 01:09 • 64 • Политика
Совет Думы рекомендовал депутатам отменить поездки в США, запланированные на ближайшие дни. Такое решение принято после инцидента с допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой, пояснил в среду председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, Совет Государственной думы рекомендовал депутатам крайне внимательно относиться к поездкам в США в будущем и отменить все поездки, которые были запланированы на ближайшее время. "Мы ждем в том или ином формате извинений американской стороны", - сказал Слуцкий.
Речь идет об одном-двух визитах, не имевших знакового уровня, пояснил он. "Мы ничем сверхсерьезным не жертвуем и не пренебрегаем. Поскольку мы сейчас ждем извинения, мы ненадолго свернули те визиты, которые были запланированы сейчас", - подчеркнул Слуцкий.
"Мы не вводим какой-либо мораторий, короткий или длинный", - добавил глава комитета. По словам Слуцкого, решение воздержаться сейчас от поездок не означает каких-то санкций Госдумы против США.
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