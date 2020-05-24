Депутаты Госдумы обсудят с Bloomberg публикацию о Путине

Депутаты Госдумы обсудят с руководителем бюро Bloomberg в России Торри Кларк-Ширниной публикацию агентства о якобы снижении рейтинга президента России Владимира Путина до 27% в апреле этого года. Об этом в воскресенье, 24 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева.

Он отметил, что уже созванивался с шеф-редактором агентства после того, как им были распространены недостоверные данные о количестве койко-мест на тысячу человек населения в России. Уточняется, что разговор на тему рейтинга российского лидера должен состояться уже на следующей неделе.

«<…> Тем более что сейчас добавилась свежая информация касательно данных ВЦИОМа. Мы договорились о встрече в ближайшее время, и очень хорошо, что она еще не состоялась… Мы хотим задать им свои вопросы и сделать предложение, но оно будет актуально только в том случае, если они действительно ошибаются», — сказал Шхагошев.

По его словам, если Bloomberg просто ошиблось, хотя это сложно предположить, то депутаты предложат агентству варианты взаимодействия. В том числе, как отметил Шхагошев, при написании материалов в будущем представители агентства смогут уточнять информацию у первоисточников, в том числе у Госдумы и органов исполнительной власти.

В случае если Bloomberg откажется сотрудничать данным образом, как отметил депутат, будет ясно, что искаженные данные ВЦИОМа являются «информационной диверсией».

Шхагошев подчеркнул, что в Евросоюзе и США, вообще в странах Запада за подобную дезинформацию вменяются большие штрафы, «ощутимые для кармана даже таких, как Bloomberg». По его словам, Москва также может пойти на «жесткие меры».

«Мы заложники мягкой дипломатии, с одной стороны. Мы решили не запрещать, а ищем какой-то другой путь. Понятно, извинятся или не извинятся (Bloomberg. — Ред.), но для меня, например, этого недостаточно», — сказал первый замруководителя думской фракции ЕР.

Ранее Bloomberg опубликовало график изменения рейтинга Путина, согласно которому данный показатель опустился в апреле до 27%. В своих расчетах агентство ссылалось якобы на данные ВЦИОМа, а причиной такого снижения, как говорится в статье, стал кризис из-за коронавируса.

Во ВЦИОМе прокомментировали данную публикацию, отметив, что позитивная оценка деятельности главы государства народом составляет 61–63%, а уровень доверия — 67–68%.

Посольство РФ в США, в свою очередь, призвало Bloomberg извиниться перед читателями за статью с недостоверной информацией о российском президенте.