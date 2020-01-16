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Депутаты Госдумы о Мишустине: «Мы увидели, что кандидат готов к диалогу и сотрудничеству»

16 января 2020, 12:54  •  46 • В России

С самого утра четверга в Госдуме все стояли на ушах. Депутаты нескончаемым потоком неслись на работу. Каждая из думских фракций ждала встречи с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным. Уже в начале девятого утра Мишустин был в кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина. Говорили с глаза на глаз. После этого они направились на встречу с фракцией «Единой России». Журналистов к Мишустину не подпускали - водили обходными путями. Стоило Мишустину появиться в думском коридоре, проход перекрывался. Володин хитро улыбался журналистам. Мишустин был собран и сдержан, лишь поприветствовал журналистов кивком головы.

Фракция единороссов кандидатуру Мишустине поддержала единогласно. По словам лидера фракции Сергея Неверова, единороссы «дали наказы кандидату», и он их принял.

Дальше Мишустин пошел в КПРФ. Коммунисты мучали его больше часа. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Мишустину задали 12 вопросов.

- Отвечал он предельно откровенно! - рассказал Зюганов журналистам, а потом признался, что давно знает Мишустина.

Лидеры фракций Госдумы встретились с кандидатов премьер-министры Мишустиным.

Зюганов вообще всячески давал понять, что коммунисты к новой кандидатуре премьера весьма лояльны.

- Мы не голосовали за Медведева. Мы не голосовали за правительство Путина. Сейчас, учитывая то, что наше требования по изменениям в законодательство приняты, мы воздержимся при голосовании. Наша фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам будущего правительства, которые совпадают с нашими программами, - сказал Зюганов.

Голосование по кандидатуре нового премьера состоится в 14 часов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как рассказали журналистам депутаты из фракции КПРФ, Мишустин на встрече с ними заявил, что он против введения прогрессивной шкалы НДФЛ и отверг возможность снижения налога. При этом пообещал через два года ввести адресную помощь бедным. Мишустин также пообещал кардинальные изменения в кабмине - и по персональному составу и по структуре.

Как признался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в его фракции был лишь один воздержавшийся. Остальные депутаты кандидатуру Мишустина поддерживают.

- Мы задали острые вопросы. Мы увидели, что кандидат готов к диалогу и сотрудничеству. Импонирует, что у него есть своя позиция. По прогрессивной шкале подоходного налога мы впервые услышали аргументы профессионала, с которыми можно не соглашаться, но дискутировать, - заметил Миронов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что его фракция Мишустина поддержит.

- В личном плане Мишустин благоприятное впечатление на нас производит. Инженер. Нам всегда хотелось, чтобы инженер руководил. Большинством голосов хотим поддержать, хотя отдельные депутаты имеют свою позицию, - сказал Жириновский. А потом прямо по часам расписал то, что будет происходить дальше. В 14 часов (по московскому времени) кандидатура Мишустина будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы. Ожидается, что Мишустин выступит с речью и ответит на вопросы депутатов.

- В 15:30 закончим обсуждение. В 16:30 президент Путин подпишет указ о назначении премьер-министра. А в 17:00 Михаил Владимирович въедет в свой новый кабинет в Белом доме, - рассказал Жириновский.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

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