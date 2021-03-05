Депутаты Госдумы медлят с ограничениями для некоторых категорий работников в связи с наличием у них двойного гражданства

Обыватель может порадоваться: его не коснется новый законодательный запрет. Такое бывало не часто. Но стоит ли торжествовать? Если железный занавес опустится, кто станцует на трупах врагов народа?

Дискуссий о двойном гражданстве российских чиновников и политиков больше не ведется. Законопроект об обязательном информировании об имеющемся иностранном гражданстве или праве постоянного проживания на территории иного государства прошел в Госдуме первое чтение в январе 2021 года. Поправки нужно было представить до 18 февраля, но депутаты медлят, чем это вызвано? Может быть чувством гуманности?

Время определиться

Ведь теперь каждый, кто создавал себе плацдарм за границей как вариант на случай непредвиденных обстоятельств либо «на старость», должен определиться: отказаться от прежних планов и остаться в России или отправляться в дорогу, полагая, что время пришло. И, поверьте, определиться таким людям нелегко, ведь оставшись, они не вычеркнут из своей биографии документально подтвержденные факты чрезмерной привязанности к дальним или ближним, но чужим странам. Не начнутся ли в России, живущей под давлением санкций, в обозримом будущем попытки выдать минуты слабости таких людей за подозрительную лояльность к внешнеполитическим оппонентам. Печальные прецеденты в нашей истории были.

С июля 2017 года взрослый дееспособный человек, принимая гражданство Российской Федерации, обязан принести присягу на верность России, защиту свободы и независимости РФ, соблюдение Конституции и законодательства РФ, уважение культуры, истории и традиций страны. Всего месяц понадобился тогда депутатам, чтобы предложение президента РФ Владимира Путина, высказанное в качестве пожелания спикеру Госдумы Вячеславу Володину, стало законом. В том и дело, что подобный ритуал существует во многих странах мира, и принятие гражданства это не просто возможность получить законное право проживания в стране, но и клятва верности выбранному государству, а иногда, как в случае с Великобританией или Испанией, и её правителю.

В США присяга была введена в 1802 году, и представляет собой, по сути, отказ от гражданства иной страны. Вступая в гражданство США, человек обязан произнести вслед за секретарем суда, среди прочего, следующий текст: «Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня».

Зная о таких клятвах, любого, имеющего второе гражданство, можно назвать скрытым шпионом. Думается, то, что закон об обязательном сообщении данных о двойном гражданстве еще не принят – вопрос нескольких дней. Похоже, он все же привязан к дате единого дня голосования – 19 сентября 2021 года. Пусть нынешние избранники спокойно доработают свой срок. После принятия закона имеющим «лишнее» гражданство дадут полгода на возможность от него избавиться. Так что даты после 9 марта уже всех устроят.

Прошедший первое чтение законопроект, во-первых, обязует тех, кого он касается, раскрывать соответствующую информацию самостоятельно; во-вторых, сильно расширяет круг лиц, включенных в Федеральный закон, принятый Госдумой 5 июля 2006 года. Обсуждаемый в Госдуме, в связи с двойным гражданством депутатов, так называемый «список Парфенова», резолюцию по которому огласил спикер ГД Вячеслав Володин, объявив, что проверка не обнаружила двойного гражданства у депутатов нынешнего созыва Госдумы, показал, что контроля, так же и механизма выявления нарушений по такому вопросу, по сути, не было.

Безоблачное будущее

Как назвать человека, который работает рядом с вами, являясь гражданином другого государства? Если факт вам известен – зарубежный партнер или специалист по обмену опытом. Если же факт гражданства другого государства скрыт – то шпион или агент. Со всеми вытекающими последствиями. Так что сознаваться добровольно придется.

Не только наши политики озаботились двойным гражданством. Так, например, казахстанский портал zakon.kz сообщил об увольнении за двойное гражданство руководителя Управления физкультуры и спорта г.Шымкента Олега Почивалова. После обнаружения у чиновника второго гражданства – российского, Почивалова уволили, лишив его при этом казахстанского гражданства. Суд, куда обратился экс-чиновник , поддержал сторону властей.

Украина же намерена в ближайшие месяцы проверить на наличие двойного и множественного гражданства каждого своего гражданина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины порекомендовал украинцам отказаться от второго гражданства, «чтобы не получить проблем в будущем».

В данном случае людям, живущим в России, руководствуясь высказыванием русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения», – советуем хорошо подумать, принимая решение, ведь будущее так близко.