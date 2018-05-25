Депутаты Екатеринбурга рассмотрят отставку Ройзмана с поста мэра и поправки в устав города

• 31 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской Думы в пятницу на внеочередном заседании рассмотрят заявление об отставке мэра города Евгения Ройзмана, а также обсудят изменения городского устава по отмене прямых выборов градоначальника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Состоится внеочередное заседание гордумы. Первый вопросом депутаты рассмотрят заявление Евгения Ройзмана [об отставке], вторым - поправки в устав Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе, отметив, что всего в повестке девять пунктов.

Ранее сообщалось, что 22 мая на заседании гордумы Ройзман объявил об уходе в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов главы города. В тот же день он подал официальное заявление.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь главу города будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Поправки необходимо внести в устав Екатеринбурга, чтобы привести его в соответствие с областным законодательством. Жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили отмену прямых выборов.

С 2010 года в Екатеринбурге действует система прямых выборов мэра. В сентябре 2013 года Евгений Ройзман стал главой города, победив на выборах, а администрацией руководит Александр Якоб.