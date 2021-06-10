Депутаты «Единой России» представят избирателям отчеты о своей работе

Депутаты от «Единой России» (ЕР) до 10 июля представят избирателям отчеты о своей работе. Об этом сообщил в четверг, 10 июня, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию.

Он отметил важность того, что именно с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти.

«Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях», — цитируют его слова на сайте партии.

В частности, депутаты отчитаются о том, как партия реализовала программу, с которой шла на выборы в Госдуму VII созыва в 2016 году.

По словам Турчака, отчетная кампания является залогом правильного подхода по формированию будущей программы «Единой России». В нее могут включить региональные инициативы, которые масштабируют на федеральный уровень.

Турчак напомнил, что «Единая Россия» является единственной политической силой в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, а депутаты публично отчитываются о проделанной работе.

Накануне председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что нужно критически оценить работу «Единой России». Он отметил, что необходимо постараться сделать партию открытой для любого человека.

Кроме этого, Медведев убежден, что членам партии стоит активнее рассказывать россиянам о достижениях, потому как они со временем о них забывают, а в ходе политической борьбы ЕР «никто щадить не будет».

Предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране 30 мая. В этом году в нем приняли участие почти 12 млн человек. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

По словам Медведева, предварительное голосование стало самым масштабным за всю историю праймериз организации. Он добавил, что организация процедуры онлайн проходила в сложных условиях из-за пандемии и хакерских атак, однако система «прошла проверку на прочность».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.