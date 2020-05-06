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Депутаты думы в Нижнем Новгороде приняли отставку мэра Панова
06 мая 2020, 13:10 • 21 • Политика
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 6 мая приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации в среду.
После отставки Панова исполняющим обязанности мэра Нижнего Новгорода стал его первый заместитель Юрий Шалабаев, сообщается на сайте городской администрации.
И.о. градоначальника приступил к своим обязанностям в тот же день.
Ранее, 30 апреля, первый заммэра Наталия Казачкова покинула свой пост.
Шалабаев является победителем конкурса «Лидеры России 2018 – 2019». До назначения в конце 2019 года на должность замглавы администрации Нижнего Новгорода он работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.
О том, что Панов досрочно сложит полномочия, СМИ сообщили 5 мая. Отмечалось, что он займет федеральную должность, связанную с развитием Арктики.
Панов возглавлял Нижний Новгород с января 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора региона Глеб Никитин.
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