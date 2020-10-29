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Депутаты без объяснения причин отказались от позолоченных икорниц и пиал
29 октября 2020, 11:30 • 95 • Политика
Госдума РФ планировала закупить позолоченные сувениры, но передумала. С сайта госзакупок исчезла информация о запросе цен на продукцию.
В Госдуме отказались закупать позолоченные икорницы, пиалы, рюмки и прочую посуду. На сайте госзакупок ранее появился запрос о ценах на эту продукцию, однако 28 октября этот запрос был удалён.
По версии СМИ, такая закупка могла обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Журналисты называли сумму порядка 600 тысяч. Но, сообщили позднее в нижней палате парламента, поступившие на запрос коммерческие предложения предлагали цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей.
Изначально планировалось, что до конца года Госдума купит продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра". Основные материалы изделий - латунь, никель, позолота, некоторые из них включают фарфор и драгоценные камни. При этом кому предназначались сувениры, не уточнялось.
Впрочем, ответы на эти вопросы уже неактуальны: запрос цены на икорницы с пиалами был аннулирован.
"Запрос цен отменён с 28.10.2020 и не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками", - приводит "РИА Новости" выдержку из документа.
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