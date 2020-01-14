Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Уберите наемников»: Хафтар не подписал соглашение по Ливии
Дом козака Гаврилюка. А чего добился ты?
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
Лесть, печеньки и гопак
Главная / Политика

Депутату Вострецову после идеи ввести налоги для домохозяек "подправили" биографию на "Википедии"

14 января 2020, 13:54  •  84 • Политика
Неугомонный депутат Сергей Вострецов выступил с новой идеей - заставить домохозяек платить налоги "как самозанятым". Бурная законотворческая деятельность парламентария незамеченной не осталась. Благодарные пользователи Сети "подправили" его страницу в "Википедии".
Своё предложение Вострецов озвучил в беседе с журналистом издания "Росбалт", отметив, что в стране нигде не работают примерно 28 миллионов человек вполне трудоспособного возраста. При этом они не находятся в декретном отпуске, не являются студентами, пенсионерами, безработными или инвалидами. И именно эти люди, с возмущением отметил парламентарий, "первыми ломятся за пособиями и в поликлиники".
"Всё это мы обсуждали ещё полтора года назад. 28 млн человек минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними", - заявил Вострецов.
Минтруд предложил таким людям платить налоги как самозанятым, продолжил Вострецов. Однако и это не смогло вывести их "из тени": зарегистрироваться решились только 20 тысяч человек.
"Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счёт. Это не государство, а вакханалия какая-то", - возмущается депутат.
Слова Вострецова были восприняты как предложение "ввести налог на домохозяек", то есть считать и их тоже самозанятыми. На такое предложение отреагировали в "Единой России". По словам первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, подобные заявления - это "личная позиция Сергея Вострецова", в ЕР подобные инициативы не поддерживают.
"Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьёзная и даже болезненная", - отметил Исаев.
Общество на инициативу депутата Вострецова отреагировало довольно быстро. Пока одни обсуждали идею парламентария в комментариях, предлагая, к примеру, "заставить мужей платить жёнам заработную плату за домашнюю работу и секс", другие решили "подправить" страницу Сергея Вострецова в "Википедии". Что вышло из этого - хорошо видно на скриншоте.
Скриншот: Wikipedia.org

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 00:54
"Пытается оправдать агрессивные действия": Эксперт про ответ НАТО на российские "Искандеры"
14 января 2020, 10:39
"Антифашисты снова уйдут в подполье": Захарова оценила план Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
14 января 2020, 13:54
Вноситься в Госдуму не будет: Закон о новой пенсионной системе не вошёл в план правительства на 2020 год
14 января 2020, 04:09
Акты избавления: кабмин отменил еще более тысячи устаревших документов
13 января 2020, 16:24
Путин провел совещание по вопросам подготовки послания Федеральному собранию
13 января 2020, 22:54
Захарова удивлена, что Варшава игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
09 января 2020, 03:54
Спутали гражданский борт с самолётом правительства Ирана? Обнаружен американский след в крушении Боинг - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.