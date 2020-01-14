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Депутату Вострецову после идеи ввести налоги для домохозяек "подправили" биографию на "Википедии"
14 января 2020, 13:54 • 84 • Политика
Неугомонный депутат Сергей Вострецов выступил с новой идеей - заставить домохозяек платить налоги "как самозанятым". Бурная законотворческая деятельность парламентария незамеченной не осталась. Благодарные пользователи Сети "подправили" его страницу в "Википедии".
Своё предложение Вострецов озвучил в беседе с журналистом издания "Росбалт", отметив, что в стране нигде не работают примерно 28 миллионов человек вполне трудоспособного возраста. При этом они не находятся в декретном отпуске, не являются студентами, пенсионерами, безработными или инвалидами. И именно эти люди, с возмущением отметил парламентарий, "первыми ломятся за пособиями и в поликлиники".
Минтруд предложил таким людям платить налоги как самозанятым, продолжил Вострецов. Однако и это не смогло вывести их "из тени": зарегистрироваться решились только 20 тысяч человек.
Слова Вострецова были восприняты как предложение "ввести налог на домохозяек", то есть считать и их тоже самозанятыми. На такое предложение отреагировали в "Единой России". По словам первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, подобные заявления - это "личная позиция Сергея Вострецова", в ЕР подобные инициативы не поддерживают.
Общество на инициативу депутата Вострецова отреагировало довольно быстро. Пока одни обсуждали идею парламентария в комментариях, предлагая, к примеру, "заставить мужей платить жёнам заработную плату за домашнюю работу и секс", другие решили "подправить" страницу Сергея Вострецова в "Википедии". Что вышло из этого - хорошо видно на скриншоте.
Скриншот: Wikipedia.org
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