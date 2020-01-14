Депутату Вострецову после идеи ввести налоги для домохозяек "подправили" биографию на "Википедии"

Своё предложение Вострецов озвучил в беседе с журналистом издания "Росбалт", отметив, что в стране нигде не работают примерно 28 миллионов человек вполне трудоспособного возраста. При этом они не находятся в декретном отпуске, не являются студентами, пенсионерами, безработными или инвалидами. И именно эти люди, с возмущением отметил парламентарий, "первыми ломятся за пособиями и в поликлиники".

"Всё это мы обсуждали ещё полтора года назад. 28 млн человек минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними", - заявил Вострецов.

Минтруд предложил таким людям платить налоги как самозанятым, продолжил Вострецов. Однако и это не смогло вывести их "из тени": зарегистрироваться решились только 20 тысяч человек.

"Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счёт. Это не государство, а вакханалия какая-то", - возмущается депутат.

Слова Вострецова были восприняты как предложение "ввести налог на домохозяек", то есть считать и их тоже самозанятыми. На такое предложение отреагировали в "Единой России". По словам первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, подобные заявления - это "личная позиция Сергея Вострецова", в ЕР подобные инициативы не поддерживают.

"Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьёзная и даже болезненная", - отметил Исаев.

Общество на инициативу депутата Вострецова отреагировало довольно быстро. Пока одни обсуждали идею парламентария в комментариях, предлагая, к примеру, "заставить мужей платить жёнам заработную плату за домашнюю работу и секс", другие решили "подправить" страницу Сергея Вострецова в "Википедии". Что вышло из этого - хорошо видно на скриншоте.