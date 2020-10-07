Депутатский вопрос: о чем президент говорил с лидерами фракций

Дискуссия президента с главами парламентских фракций продемонстрировала стабильность политической системы и способность власти учитывать широкий спектр мнений. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя итоги встречи Владимира Путина с глава основных политических сил, которая прошла 6 октября . Российский лидер заявил на ней, что реализация новых положений Конституции остается одной из главных задач парламента. Он также назвал приоритеты бюджета на предстоящие годы, призвав уделить особое внимание выполнению социальных обязательств перед гражданами и достижению стратегических целей национального развития. Обсуждались и другие важные вопросы — в частности, изменение сроков проведения Единого дня голосования.

Стабилизирующая роль

Встречу с руководителями четырех фракций нижней палаты парламента Владимир Путин провел дистанционно — в режиме видеоконференции. В начале мероприятия, которое прошло по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина, глава государства положительно оценил работу всех партий по отстаиванию суверенитета и безопасности страны, исторической правды, а также жизненных интересов людей . По его словам, парламентские партии играют опорную и стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всего государства.

Сегодня одна из важнейших задач парламентариев — реализация новых положений Конституции . По мнению Владимира Путина, нормы Основного закона обладают прямым действием, однако, каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в новых законах. При этом целый пакет соответствующих документов уже внесен в ГД, напомнил он.

–– Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа . Надо так ее выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями, –– заявил президент.

Он также призвал при рассмотрении нового бюджета на 2021 года и плановый период 2022–2023 годов уделить особое внимание выполнению социальных обязательств перед гражданами и достижению стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие . Глава РФ напомнил, что в послании Федеральному cобранию предложил существенно расширить демографическую программу и усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. Кроме того, были поставлены конкретные задачи по развитию школьного и высшего образования, а также здравоохранения, включая его первичное звено. В период пандемии был принят и целый ряд новых решений по дополнительной поддержке граждан, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса.

–– Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете, –– уверен президент.

Сама по себе встреча ничего не изменила в политической системе, но дискуссия была нужна для того, чтобы продемонстрировать ее стабильность, способность власти учитывать и отражать широкий спектр мнений, отметил в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

–– Партии разные, Россия одна, президент как гарант. Владимир Путин обращался к разным партийным фракциям как к своим единомышленникам, партнерам, союзникам, –– пояснил эксперт.

По его словам, по факту президент говорил о новом консенсусе, когда у партий есть разница в подходах, но важно объединить общество вокруг национальных целей развития и базовых фундаментальных ценностей.

Остановиться на выборах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту о работе парламента в условиях COVID-19 . В частности, он сообщил, что в осеннюю сессию нижняя палата обсудит поддержку пострадавших от пандемии отраслей, конституционные законы и федеральный бюджет.

–– У нас в повестке 1264 законопроекта. Поэтому нам важно, чтобы парламент был работоспособен, — сказал он, говоря о принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в нижней палате.

Между тем глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече уделил большое внимание реформе избирательной системы , рассказали «Известиям» в пресс-службе фракции. Он предложил перенести Единый день голосования с сентября на другой месяц, а также понизить избирательный возраст до 16 лет.

–– Нам навязали голосование в сентябре. Это неудобно . Сентябрь должен быть месяцем для отпусков. Ведь на юге в это время еще +30, а на севере уже где-то минус. А у нас сотни тысяч чиновников, членов их семей, бюджетников — все вынуждены работать всё лето. Лучший день для голосования — последний понедельник апреля, –– рассказал политик президенту.

В «Единой России», однако, считают сентябрь подходящим месяцем для проведения выборов. С этим согласен и Владимир Путин. По мнению главы ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, существенно менять структуру и сроки избирательного цикла, наверное, не имеет особого смысла , тем более что перенос ЕДГ в текущих условиях может быть не вполне целесообразен в силу ряда практических соображений.

Пока неочевидны сроки завершения новой волны эпидемии коронавируса, и наложение выборных кампаний на эпидемиологический процесс –– не лучший сценарий. С другой стороны –– и это главное –– парламент ожидает в предстоящий период серьезная работа над бюджетом, законодательным обеспечением реализации национальных проектов и целей развития. Также крайне важно принять в максимально полном объеме все поправки в законодательство, которые необходимы по итогам конституционной реформы, подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Владимир Жириновский также убежден, что выборы нужно проводить раз в два года, не чаще и только по партийным спискам. Кроме того, лидер либерал-демократов пожаловался президенту на монополию «Единой России». Она, по его мнению, по итогам этих выборов сложилась в четырех городах: Липецке, Ульяновске, Владимире и Костроме.

–– Я уже предложил отправить в отставку мэров этих городов. Они нам что, Белоруссию готовят? Мы это уже проходили, когда в стране была только одна партия. Сегодня и той партии нет, и страны нет. Пусть лучше партии уходят и приходят, а страна остается, –– отметил политик.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, рассказал «Известиям», что задал Владимиру Путину сразу несколько важных вопросов.

–– Понравилась мне реакция президента на наше предложение по обязательной индексации работающим пенсионерам пенсий . Он сказал, что им уже дано поручение правительству. Мы в июле внесли поправку в Конституцию, где говорится об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год. В этой поправке ничего не говорится, о каких пенсионерах идет речь, работающих или неработающих. Мы считаем, что необходимо, чтобы для более чем 10 млн работающих пенсионеров индексировались пенсии, –– подчеркнул Сергей Миронов.

Он также высказал свою позицию по трехдневному голосованию и отметил, что с пониманием относится к этой удобной для людей форме.

–– Однако необходимо вносить изменения в избирательное законодательство, создавать инструкцию Центральной избирательной комиссии. В частности, чтобы обязательно за время подведения итогов голосования за пятницу-субботу все бюллетени паковались в специальные сейф-пакеты, которые невозможно вскрыть без обнаружения этого, –– сказал глава фракции.

По итогам встречи заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил «Известиям», что сейчас властям необходимо поддержать АПК . По его словам, сегодня требуется 160 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий. Кроме того, надо 370 млрд на программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Это совсем небольшие суммы денег, подытожил он.

Займитесь спортом

Во вторник президент также в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Во время него Владимир Путин отметил, что в России с 2009 года доля граждан, регулярно занимающихся спортом, возросла с 15% до 43% и достигла 60 млн человек . К 2024 году число россиян, которые ведут активный и спортивный образ жизни, должно достигнуть 55%, а к 2030‑му –– 70%.

Развитие спортивной культуры положительно отразилось и на продолжительности жизни населения. За последние 10 лет она увеличилась на 4,5 года. По мнению главы государства, «надо обязательно сохранить эту позитивную динамику». На этом фоне глава государства призвал сосредоточиться на повсеместном расширении и обновлении сети небольших, но хорошо оснащенных площадок и залов в шаговой доступности для граждан . Прежде всего это касается сельских территорий, где подобная инфраструктура пока развита недостаточно, отметил президент.

Между тем тут же нашлось решение, где можно взять дополнительные ресурсы на финансирование этих целей . Так, на заседании призвали направлять на спорт отчисления от лотерейной деятельности. Кроме того, президент поддержал идею увеличения размера отчислений от букмекерских компаний.

–– Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления, –– считает министр финансов Антон Силуанов.

Разумеется, заседание не могло обойтись без обсуждения проблемы допинга в российском спорте. В стране, в частности, необходимо решить нехватку кадров в антидопинговой деятельности, уверен президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Кроме того, руководящие посты в международных федерациях занимает лишь несколько россиян . А для участия в спортивной политике и защите интересов этого недостаточно, подчеркнул он. Владимир Путин, в свою очередь, согласен с тем, что необходимо делать всё для эффективной работы в правовом поле и защиты интересов российских спортсменов.