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Депутат Рады назвала Украину «вторым Иерусалимом»

20 февраля 2019, 23:24  •  35 • Украина
Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину «вторым Иерусалимом».
 
РИА Новости
 

«У нас большая миссия, потому что мы живём в историческую эпоху», — цитирует «ПолитНавигатор» Гопко.

По её словам, «настало время Украины в этой эпохе».

«И только тогда, осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы — нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймём, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», — добавила Гопко.

3 февраля в киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания. 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии. 

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