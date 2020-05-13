Депутатов взять и отменить: Предложение Жириновского не реформа, а белиберда - эксперт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сократить количество депутатов вдвое, аргументируя это тем, что можно будет сэкономить и соблюсти социальную дистанцию. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил Царьграду, почему он против такой инициативы.

"Никакого здравого смысла в этой идее нет. Конечно, это очередные пустые словеса Владимира Вольфовича, направленные на любовь к себе исключительному, никакого просчёта за этим нет с точки зрения экономии бюджетных средств. Это вообще ни о чём. Но я думаю, что Владимир Вольфович прекрасно знает расходы на бюджет нашей страны и прекрасно понимает, что сокращение в два раза депутатского корпуса нисколько не будет заметным образом, даже в сотых долях процента не отразится на экономии бюджета, поэтому это вообще ни о чём", - объяснил эксперт.

По его словам, если рассматривать предложение Жириновского, учитывая пандемию коронавируса, то оно покажется ещё большей глупостью.

"Карантинные меры есть сейчас, они приходят и уходят, а он предлагает менять некие конституционные основы управления государством, систему государственной власти, которая должна работать при любых обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, не дай Бог, военных действиях, экономическом кризисе и, наоборот, экономическом росте, расцвете. Во всех ситуациях система госуправления должна работать. Сокращать её или увеличить в зависимости от того, что есть какой-то вирус или нет, повышается цена на нефть или понижается, - это белиберда. Поэтому если говорить о реформе органов управления, то это сложный вопрос, наверное, ряд юристов мог бы здесь сказать, как это лучше сделать, как соблюсти представительство регионов в Государственной думе и представительство политических партий", - считает Солонников.

Он подчеркнул, что реформа органов управления - сложный вопрос и бессмысленные высказывания тут не помогут.

"Ну да, в очередной раз напомнил о себе старичок. Я думаю, опять начинается избирательный цикл, так или иначе в ряде субъектов Федерации сейчас будут выборы, нужно, чтобы слово ЛДПР звучало в медиа. Поэтому можно кого-то за волосы потаскать, можно сфотографироваться с мальчиками в бане, можно что-то сказать про Государственную думу. В общем, это всё одно и то же. И про Жириновского снова вспомнят", - заключил эксперт.