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Депутатов-"клоунов" подвинут настоящие: Госдуму превращают в цирк. И это уже не метафора

24 декабря 2020, 22:30  •  165 • Политика
Депутатов-"клоунов" могут подвинуть настоящие. Так, в предстоящие политические баталии вокруг мест в парламенте страны было решено привлечь деятелей культуры и спорта. Юрий Пронько заметил, что теперь Госдуму превращают в настоящий цирк. И это уже не метафора.
Словесные сражения за места в будущей Госдуме, которую мы будем избирать в сентябре 2021 года, уже ведутся по принципу "кто предложит самый хайповый бред и окажется в заголовках", заметил в программе "Сухой остаток" экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Так, в Госдуму позвали артистов, спортсменов и иных деятелей, которые имеют очень смутные представления о законотворческой деятельности, пояснил ведущий.
Никого не хочу обидеть, понимаю, что все граждане обладают равными правами, но "Единая Россия", на мой взгляд, пробила очередное дно, - подчеркнул он.
По данным газеты "Ведомости", в предстоящие политические баталии вокруг мест в парламенте страны решено привлечь деятелей культуры и спорта. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля, но уже известно, что среди потенциальных законодателей артисты, клоуны и спортсмены.
Однако Госдума - всё же не цирк или спортивная арена, напомнил обозреватель "Первого русского". Это орган государственной власти, который наделён серьёзными полномочиями.
Соответственно, если стоит задача изменить жизнь в России к лучшему, вселить в людей уверенность в завтрашнем дне, а самое главное - показать и доказать, что законы принимаются в интересах общества и государства, то ни о каких непрофессионалах в парламенте не может быть и речи, считает Пронько.
Мне сложно представить, какие законодательные акты могут одобрить эти люди. Наверное, каждый из них достойный деятель и человек. Хотя если посмотреть наш "голубой экран", то складывается чёткое ощущение, что он давно упал ниже плинтуса. Зачем их звать в парламент? Что они туда смогут привнести, какую законодательную лепту? - задался вопросом ведущий.

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