Депутатов-"клоунов" подвинут настоящие: Госдуму превращают в цирк. И это уже не метафора

Словесные сражения за места в будущей Госдуме, которую мы будем избирать в сентябре 2021 года, уже ведутся по принципу "кто предложит самый хайповый бред и окажется в заголовках", заметил в программе "Сухой остаток" экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Так, в Госдуму позвали артистов, спортсменов и иных деятелей, которые имеют очень смутные представления о законотворческой деятельности, пояснил ведущий.

Никого не хочу обидеть, понимаю, что все граждане обладают равными правами, но "Единая Россия", на мой взгляд, пробила очередное дно, - подчеркнул он.

По данным газеты "Ведомости", в предстоящие политические баталии вокруг мест в парламенте страны решено привлечь деятелей культуры и спорта. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля, но уже известно, что среди потенциальных законодателей артисты, клоуны и спортсмены.

Однако Госдума - всё же не цирк или спортивная арена, напомнил обозреватель "Первого русского". Это орган государственной власти, который наделён серьёзными полномочиями.

Соответственно, если стоит задача изменить жизнь в России к лучшему, вселить в людей уверенность в завтрашнем дне, а самое главное - показать и доказать, что законы принимаются в интересах общества и государства, то ни о каких непрофессионалах в парламенте не может быть и речи, считает Пронько.