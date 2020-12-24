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Депутатов-"клоунов" подвинут настоящие: Госдуму превращают в цирк. И это уже не метафора
24 декабря 2020, 22:30 • 165 • Политика
Депутатов-"клоунов" могут подвинуть настоящие. Так, в предстоящие политические баталии вокруг мест в парламенте страны было решено привлечь деятелей культуры и спорта. Юрий Пронько заметил, что теперь Госдуму превращают в настоящий цирк. И это уже не метафора.
Словесные сражения за места в будущей Госдуме, которую мы будем избирать в сентябре 2021 года, уже ведутся по принципу "кто предложит самый хайповый бред и окажется в заголовках", заметил в программе "Сухой остаток" экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Так, в Госдуму позвали артистов, спортсменов и иных деятелей, которые имеют очень смутные представления о законотворческой деятельности, пояснил ведущий.
По данным газеты "Ведомости", в предстоящие политические баталии вокруг мест в парламенте страны решено привлечь деятелей культуры и спорта. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля, но уже известно, что среди потенциальных законодателей артисты, клоуны и спортсмены.
Однако Госдума - всё же не цирк или спортивная арена, напомнил обозреватель "Первого русского". Это орган государственной власти, который наделён серьёзными полномочиями.
Соответственно, если стоит задача изменить жизнь в России к лучшему, вселить в людей уверенность в завтрашнем дне, а самое главное - показать и доказать, что законы принимаются в интересах общества и государства, то ни о каких непрофессионалах в парламенте не может быть и речи, считает Пронько.
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