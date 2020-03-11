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Депутатов коронавирус не берёт? Всеукраинский карантин коснулся всех, кроме Верховной рады

11 марта 2020, 18:35  •  87 • Политика
На Украине ввели карантин до 3 апреля, но депутатов Верховной рады почему-то от него освободили. Зато ввели запрет на культурные и спортивные мероприятия с количеством участников больше 200.
На Украине ввели трёхнедельный карантин на всей территории страны, но сделали исключение для депутатов Верховной рады. Об этом сообщила украинский парламентарий Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
Она пишет, что карантин будет действовать с 12 марта по 3 апреля. На это время вводится запрет на любые массовые мероприятия с количеством участников более 200 человек. Это касается и спортивных, и культурных мероприятий. Однако запрет не касается заседаний Верховной рады, хотя один из депутатов находится в самоизоляции из-за подозрений на коронавирус.
Кроме того, в течение ближайших трёх недель на Украине не будут работать учебные заведения, а также будет прекращено авиасообщение с некоторыми странами. Вдобавок к этому предполагается закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе.
Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля, - гласит сообщение Виктории Сюмар.

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