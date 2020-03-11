Депутатов коронавирус не берёт? Всеукраинский карантин коснулся всех, кроме Верховной рады

На Украине ввели трёхнедельный карантин на всей территории страны, но сделали исключение для депутатов Верховной рады. Об этом сообщила украинский парламентарий Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Она пишет, что карантин будет действовать с 12 марта по 3 апреля. На это время вводится запрет на любые массовые мероприятия с количеством участников более 200 человек. Это касается и спортивных, и культурных мероприятий. Однако запрет не касается заседаний Верховной рады, хотя один из депутатов находится в самоизоляции из-за подозрений на коронавирус.

Кроме того, в течение ближайших трёх недель на Украине не будут работать учебные заведения, а также будет прекращено авиасообщение с некоторыми странами. Вдобавок к этому предполагается закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе.