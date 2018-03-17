|
Депутатов Госдумы могут обязать блюсти специальный моральный кодекс
17 марта 2018, 11:24 • 47 • Политика
Предложение о принятии морального кодекса рекомендательного характера для депутатов и членов их семей в скором времени ляжет на стол председателя Госдумы Вячеслава Володина.
В скором времени в России может появиться специальный моральный кодекс, регламентирующий деятельность депутатов Госдумы. По данным СМИ, с предложением утвердить и ввести такой кодекс к главе нижней палаты российского парламента планирует обратиться депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
Произойдет это уже 19 марта. Предполагается, что кодекс будет носить рекомендательный характер и распространяться как на самих народных избранников, так и на членов их семей.
Прежде всего, законодателям будет предложено отказаться от открытой демонстрации роскоши, как то: частных перелетов бизнес-классом и отдыха на курортах за пределами страны. Также особое внимание в документе будет уделено правилам проведения на работе и во время деловых встреч - к примеру, рекомендации на тему того, как избежать навязчивого ухаживания.
Обо всем этом сообщает RT. Также издание отмечает, что в распоряжении редакции имеется предварительный текст потенциального морального кодекса.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 марта 2018, 19:39
|
13 марта 2018, 17:54
|
13 марта 2018, 09:54
|
14 марта 2018, 02:09
|
14 марта 2018, 15:09
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 07:24