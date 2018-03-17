Депутатов Госдумы могут обязать блюсти специальный моральный кодекс

• 47 • Политика

Предложение о принятии морального кодекса рекомендательного характера для депутатов и членов их семей в скором времени ляжет на стол председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В скором времени в России может появиться специальный моральный кодекс, регламентирующий деятельность депутатов Госдумы. По данным СМИ, с предложением утвердить и ввести такой кодекс к главе нижней палаты российского парламента планирует обратиться депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

Произойдет это уже 19 марта. Предполагается, что кодекс будет носить рекомендательный характер и распространяться как на самих народных избранников, так и на членов их семей.

Прежде всего, законодателям будет предложено отказаться от открытой демонстрации роскоши, как то: частных перелетов бизнес-классом и отдыха на курортах за пределами страны. Также особое внимание в документе будет уделено правилам проведения на работе и во время деловых встреч - к примеру, рекомендации на тему того, как избежать навязчивого ухаживания.

Обо всем этом сообщает RT. Также издание отмечает, что в распоряжении редакции имеется предварительный текст потенциального морального кодекса.

"Контролирующие и надзорные органы зорко следят за точностью данных об имуществе как кандидатов, так и самих депутатов, о наличии судимостей и имуществе ближайших родственников. Такие меры, безусловно, положительно влияют на морально-этические качества депутатского состава. Однако до сих пор, к сожалению, мы слышим о случаях, когда тот или иной народный избранник или ближайший член его семьи своими действиями порочат свою репутацию и репутацию отечественного парламентаризма", - пояснил в беседе с корреспондентом RT свою инициативу Владимир Петров.