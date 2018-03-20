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Депутатам запретили приходить с оружием в Верховную раду
20 марта 2018, 20:24 • 37 • Украина
Депутаты Верховной рады приняли закон, который запрещает народным представителям приходить в здание парламента с оружием.
РИА Новости
Об этом сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что за соответствующий законопроект проголосовали 263 парламентария.
Теперь в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц будет внесена правка, которая регламентирует, что «в здания, где работают Верховная рада, президент... не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этому закону, осуществляют государственную охрану соответствующего здания».
В здания также не будут пускать людей с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов.
Владеющие оружием депутаты должны будут оставлять его в специальных сейфах у входов в зал парламента.
Уточняется, что депутатов по-прежнему никто обыскивать и осматривать не будет, но им придётся проходить через рамки металлоискателей.
Ранее сообщалось, что украинский депутат Надежда Савченко была выведена из здания Верховной рады, так как пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Позднее она частично подтвердила эту информацию.
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