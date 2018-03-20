Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Со значительным опережением»: Минтранс сообщил о готовности открыть Крымский мо...
Не видишь, занято!
Итоги выборов: недовольство социальной политикой Кремля
Инаугурация президента России в 2018 году: когда и где она состоится
Главная / Украина

Депутатам запретили приходить с оружием в Верховную раду

20 марта 2018, 20:24  •  37 • Украина
Депутаты Верховной рады приняли закон, который запрещает народным представителям приходить в здание парламента с оружием.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что за соответствующий законопроект проголосовали 263 парламентария.

Теперь в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц будет внесена правка, которая регламентирует, что «в здания, где работают Верховная рада, президент... не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этому закону, осуществляют государственную охрану соответствующего здания».

В здания также не будут пускать людей с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов.

Владеющие оружием депутаты должны будут оставлять его в специальных сейфах у входов в зал парламента.

Уточняется, что депутатов по-прежнему никто обыскивать и осматривать не будет, но им придётся проходить через рамки металлоискателей.

Ранее сообщалось, что украинский депутат Надежда Савченко была выведена из здания Верховной рады, так как пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Позднее она частично подтвердила эту информацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

37
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 12:09
Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ
19 марта 2018, 13:24
Порошенко поставил под сомнение результаты выборов президента РФ в Крыму
19 марта 2018, 08:39
Украинские националисты заявили о планах провести марш против олигархов

Загрузка...
19 марта 2018, 03:39
Лидирующий на выборах Путин заявил о начале предметной работы над будущим кабмином
20 марта 2018, 20:24
Савченко заявила, что не будет бежать с Украины
20 марта 2018, 17:09
Представитель Порошенко заявила о необходимости признать выборы в России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили ...
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 00:39
Что дает Грудинину его второе место?
16 марта 2018, 09:24
Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
18 марта 2018, 16:39
На Украине прошли похороны Путина
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
15 марта 2018, 10:39
Ракетный пузырь Генштаба России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.