Депутатам в России посоветовали не пиариться на протестах в Казахстане

Депутат Госдумы Пётр Толстой призвал коллег не пиариться на протестах в Казахстане. По его словам, в канун Рождества лучше помолчать.

Своё заявление Пётр Толстой опубликовал после того, как его коллега Бийсултан Хамзаев призвал провести референдум "о воссоединении Казахстана с Россией". Депутат отметил, что "Центральная Азия - это русская земля", и подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все свои заявления на русском языке.

По словам Петра Толстого, в Казахстане в настоящее время сложилась сложная и трагическая ситуация. Однако любые политические комментарии сейчас выглядят как попытка "попиариться на чужом горе". Толстой заявил, что слова Бийсултана Хамзаева - это его личное мнение, никак не связанное с позицией фракции "Единая Россия" в Госдуме. Пётр Толстой посоветовал коллегам не пиариться на ситуации в Казахстане.

"Хочу попросить всех своих коллег: давайте в рождественский сочельник помолчим. Пусть ситуация в дружественной нам стране, где сегодня сотни тысяч наших соотечественников, русских, сидят по домам в страхе и тревоге, где гибнут люди и торжествуют мародёры, скорее вернётся в мирное и спокойное русло", - заявил Пётр Толстой.

Отметим, активная фаза протестов в Казахстане началась 5 января. Погромщики в Алма-Ате грабили магазины и захватили несколько административных зданий. В страну был направлен контингент миротворческих сил стран ОДКБ, в составе которого есть и русские военные.