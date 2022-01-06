Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
Главная / Политика

Депутатам в России посоветовали не пиариться на протестах в Казахстане

06 января 2022, 22:20  •  167 • Политика
Депутат Госдумы Пётр Толстой призвал коллег не пиариться на протестах в Казахстане. По его словам, в канун Рождества лучше помолчать.
Своё заявление Пётр Толстой опубликовал после того, как его коллега Бийсултан Хамзаев призвал провести референдум "о воссоединении Казахстана с Россией". Депутат отметил, что "Центральная Азия - это русская земля", и подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все свои заявления на русском языке.
По словам Петра Толстого, в Казахстане в настоящее время сложилась сложная и трагическая ситуация. Однако любые политические комментарии сейчас выглядят как попытка "попиариться на чужом горе". Толстой заявил, что слова Бийсултана Хамзаева - это его личное мнение, никак не связанное с позицией фракции "Единая Россия" в Госдуме. Пётр Толстой посоветовал коллегам не пиариться на ситуации в Казахстане.
"Хочу попросить всех своих коллег: давайте в рождественский сочельник помолчим. Пусть ситуация в дружественной нам стране, где сегодня сотни тысяч наших соотечественников, русских, сидят по домам в страхе и тревоге, где гибнут люди и торжествуют мародёры, скорее вернётся в мирное и спокойное русло", - заявил Пётр Толстой.
Отметим, активная фаза протестов в Казахстане началась 5 января. Погромщики в Алма-Ате грабили магазины и захватили несколько административных зданий. В страну был направлен контингент миротворческих сил стран ОДКБ, в составе которого есть и русские военные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



167
Источник
Похожие новости
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
06 января 2022, 14:45
"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ
06 января 2022, 16:30
Россия вводит свои войска в Казахстан. "Потому что может" - Мардан
06 января 2022, 14:45
"Как я и предупреждал": Соловьёв о реакции "оппозиции" на кровавые итоги беспорядков в Алма-Ате
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
05 января 2022, 13:40
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
06 января 2022, 11:15
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
02 января 2022, 19:10
Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину
02 января 2022, 11:35
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.