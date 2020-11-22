Депутатам, оскорбившим русский народ, помешают избраться в Госдуму

В воскресенье, 22 ноября, в Москве состоялся съезд возглавляемого учредителем телеканала Царьград Константином Малофеевым Общества "Двуглавый Орёл". Участники съезда приняли решение о создании на базе "Двуглавого Орла" нового общественного движения - Общества "Царьград". Сегодня "Царьград" - это самая крупная русская организация страны, число её сторонников - почти миллион человек.

Решено, что члены "Царьграда" будут участвовать в выборной кампании 2021 года в Госдуму в качестве общественного контролёра.

Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа, - заявили представители "Царьграда".

Съезд Общества "Царьград", возглавляемого учредителем "Первого русского" Константином Малофеевым, состоялся в воскресенье, 22 ноября. Фото: Царьград.

Общество поддержит кандидатов в депутаты, чьи предвыборные программы и заявления совпадают с основными целями и задачами движения: народосбережение, защита традиционной семьи, возрождение имперских традиций российской государственности, сохранение гражданского мира и согласия, поддержание политической и социальной стабильности, защита суверенитета и территориальной целостности страны. С другой стороны, тем, кто был "уличён в русофобии, а также в оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества, будет оказано всевозможное законное противодействие, чтобы такие деятели не смогли пройти во власть", заключили члены "Царьграда" в ходе съезда.

Более подробно о целях Общества "Царьград" и русских православных организациях, объединённых в новом движении, "Первый русский" рассказывает в расширенной публикации.