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Депутатам Госдумы предложили выдать помощников с иностранным гражданством

14 апреля 2021, 13:55  •  142 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам опубликовать списки своих помощников на общественных началах, у которых есть иностранное гражданство.
"Вот это будет патриотизм", - высказал свою точку зрения председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив депутатам подготовить и обнародовать списки своих помощников, имеющих иностранное гражданство.
Спикер высказался против того, чтобы у парламентариев были помощники на общественных началах, имеющие не только гражданство России. Подготовить список таких помощников Володин поручил главе Комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.
Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что в Думу восьмого созыва направлять людей, у которых в помощниках лица с иностранным гражданством, не будут.
Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, касающийся ограничений для замещения государственных, муниципальных должностей в связи с наличием иностранного гражданства.
Так на руководящих должностях, например, в Банке России, согласно документу, могут быть лишь назначенцы, имеющие только гражданство нашей страны и не имеющие каких-либо документов, разрешающих проживание в другой стране (например, не только иностранное гражданство, но и вид на жительство).

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