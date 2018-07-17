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Депутатам Госдумы пока не поступало официального приглашения посетить США

17 июля 2018, 23:09  •  47 • Политика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пока не получали от американской стороны официального приглашения посетить США с ответным визитом. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устное приглашения в адрес российских парламентариев приехать в США прозвучало в рамках встречи конгрессменов c руководством Госдумы в Москве в начале июля. Ранее не исключалось, что такой визит возможен осенью.

"Нет, так быстро это не происходит. Но посол США в РФ присутствовал на этой встрече. Насколько я понимаю, он дальше должен будет заниматься оформлением этого приглашения", - сказал Володин во вторник, отвечая на вопросы корреспондентов.

Он добавил, что сейчас в США период парламентских отпусков и каникул. "За это время мы обменяемся письмами, выйдем на понятные графики поездок", - добавил спикер.

Он также отметил, что при формировании делегации Госдумы будет учтено представительство всех политических фракций, а также "выдержана определенная симметричность". "Наша задача - развивать сотрудничество и приветствовать как цель дальнейшие коммуникации", - отметил Володин.

Председатель Госдумы также заявил, что российские парламентарии заинтересованы в развитии отношений с американскими коллегами, которые готовы к конструктивному диалогу.

"Если мы говорим о развитии отношений и есть приглашение со стороны наших коллег [посетить США], то будем строить отношения с теми, кто хочет выстраивания конструктивных отношений, их развития и поиска тех точек, на которых можно искать соприкосновение позиций", - сказал Володин журналистам во вторник, комментируя резкие высказывания главы Палаты представителей Конгресса США Пола Райна.

Во вторник Райан заявил, что РФ "является угрожающим государством" и что нижняя палата Конгресса готова рассмотреть новые санкции против России, если соответствующее предложение будет выдвинуто представителями профильных комитетов.

По словам Володина, "если продолжать ориентироваться на заявления тех, кто не хочет конструктива", диалога не получится. "Надо это понимать. И у нас есть те, кто не видит целесообразности в этом диалоге", - признал он.

Володин добавил, что "отношения строятся только тогда эффективно, когда есть понимание сторон". "Вот поиск тех вопросов и точек, которые могли бы привести нас к понимаю, - это правильная задача. Мы ее будем решать", - заключил он.

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