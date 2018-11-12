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Депутатам дали право отказаться от супер-пенсии

12 ноября 2018, 19:09  •  55 • В России

Президент подписал Закон о добровольном отказе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от полагающихся им спецдоплат к пенсиям. Сегодня депутат или сенатор, проработавший в федеральном парламенте более 5 лет, имеет право на пенсию в 46,6 тысяч рублей в месяц, а при стаже более 10 лет — уже 63,5 тысяч рублей.

Законом еще раз подтверждается, что по объему социальных гарантий спикеры Госдумы и Совфеда приравниваются к премьер-министру, вице-спикеры — к вице-премьерам, а депутаты и сенаторы — к министрам.

Но теперь им дается право добровольно отказаться от доплат к пенсии, написав заявление об этом. После чего, как сказано в Законе, «доплата не восстанавливается». То есть, вернуть доплаты обратно уже не получится.

Сколько депутатов воспользуются таким правом, решив получать пенсию наравне с народом, который они и представляли в парламенте, - можно будет посмотреть с 1 января 2019 года. Именно с этого дня Закон вступит в силу

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